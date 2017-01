Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar včeraj ni skrivala zadovoljstva nad odločitvijo koalicije, da bodo poslanci vladnih strank podprli tako imenovani približevalni predlog MNZ, ki naj ga v parlamentarni obravnavi ne bi več pomembneje popravljali. Predlog naj bi bil nekakšen kompromis med novelo zakona o tujcih, ki jo je na predlog notranje ministrice potrdila vlada (pravni strokovnjaki, humanitarne organizacije in Svet Evrope pa so v njej prepoznali nedopustno ukinjanje človekovih pravic beguncev), in dopolnili, ki jih je ob pomoči pravnih strokovnjakov spisal predsednika državnega zbora Milan Brglez. A je »približevalni« predlog MNZ po prepričanju nevladnikov in naših sogovornikov iz pravniških vrst (skoraj) enako sporen kot prvotna različica.

Konceptualna zmeda Po tako imenovanih Brglezovih dopolnilih bi bila prosilcem za azil vendarle omogočena individualna obravnava in bi torej imeli, če bi »pristojni organ« na meji njihovo prošnjo za mednarodno zaščito zavrnil, možnost pritožbe. Ministrica Györkös-Žnidarjeva pa takšni individualni obravnavi odločno nasprotuje. V približevalnem predlogu je predvidela, da bi policija na podlagi prošnje za azil tujca zgolj identificirala. Če bi ta k nam vstopil iz sosednje države članice EU, v kateri »ni sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom« in v kateri ni nevarnosti mučenja ali nečloveškega ravnanja, pa naj bi policija njegovo morebitno namero podati prošnjo za azil (to je predfaza dejanske prošnje) kar zavrgla. Ni sicer jasno, kako, saj gre v predfazi zgolj za informativni in ne upravni postopek. Identifikacijo in zavrnjeno namero za podajo prošnje za azil pa je notranja ministrica na koalicijskem sestanku po naših informacijah predstavila kar kot individualni postopek, »ki še omogoča učinkovito izvajanje ukrepa«. Poslanci vladnih strank pa so ji očitno pritrdili. Prav tako je MNZ zavrnil Brglezov predlog, da bi ukrepe za zapiranje meje uvedli šele, ko bi lahko ali so že nastale spremenjene razmere na področju migracij, ki pomenijo veliko in splošno nevarnost za obstoj države. Uveljavitev takšnega predloga bi pomenila uvedbo izrednega stanja, pravijo na MNZ. V krogih blizu predsednika parlamenta se strinjajo, da so tudi Brglezovi amandmaji na robu ustavnosti in da bi si ta želel pravno čistejšo rešitev. A dodajajo, da sta tako predlog zakona o tujcih, ki ga je potrdila vlada, kot »približevalni predlog« MNZ evidentno protiustavna, da je predsednik parlamenta storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi novelo spravil v ustavne okvire, in da bi državni zbor, če bi sprejel Brglezova dopolnila, vendarle obdržal »človeški obraz«. »Koalicija bi s podporo Brglezovim amandmajem pokazala, da je sposobna narediti korak nazaj v normalnost in ne sledi slepo desnemu populizmu,« nam je dejal eden od podpornikov predloga predsednika parlamenta.