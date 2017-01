Od Trumpa do mikroba

Neverjetno, ljudje so ugotovili, da beguncem pozimi zmrzuje voda. Včasih imam občutek, da je razvoj človeka iz živali dosegel vrh in se zdaj obrača. A ne v opico, v vola. Pridnega, delavnega in neumnega. Tako nam je včeraj napisal eden od naših bralcev, ki (še) verjame, da mora biti človek človeku človek ne glede na barve kože, nacionalnost in državljanstvo.