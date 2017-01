Zaradi morebitnih zlorab plačilnih kartic številne banke, med njimi tudi NLB, svojim komitentom svetujejo, naj vključijo storitev SMS-alarm. Tako so doma in v tujini obveščeni o vseh transakcijah s plačilnimi karticami. Ob tem ni zanemarljiv podatek, da na primer NLB za tovrstno storitev komitentom zaračuna evro na mesec. Številni komitenti NLB pa so bili včeraj neprijetno presenečeni. Banka jih je namreč s sporočilom SMS obvestila, da je za njihovo plačilno kartico (navedene so bile zadnje štiri številke kartice) ukinjena storitev obveščanja o transakcijah prek sporočil SMS. Naj pojasnimo, da je bila storitev ukinjena brez vednosti komitentov banke. Po naših informacijah so nekatere poslovalnice NLB »zasuli« s telefonskimi klici, saj komitentom ni bilo jasno, kaj se dogaja, nekateri so celo pomislili, da je šlo za zlorabo njihove plačilne kartice.

Bazo podatkov čistijo vsako leto »V NLB vsako leto čistimo baze podatkov o karticah, kar za banko izvaja procesni center. Čiščenje smo opravili tudi letos, posledica teh aktivnosti pa je obveščanje strank prek sporočil SMS. Sporočilo so iz varnostnih razlogov prejele tiste stranke, katerih kartica je bila lani ukinjena oziroma blokirana,« so pojasnili v naši največji banki. Na vprašanje, koliko komitentov banke je dobilo sporočilo, niso odgovorili. Pojasnili so le, da je bilo med prejemniki sporočil tokrat več komitentov NLB, saj je bilo lani zaradi velikega zanimanja za prehod na brezstično tehnologijo nekaj kartic ukinjenih in nadomeščenih z novimi. »Tudi te stranke so za ukinjeno kartico včeraj prejele sporočilo SMS. Tistim, ki so imeli zaradi tega morebiti nevšečnosti, se opravičujemo in prosimo za razumevanje,« pojasnjujejo v NLB.