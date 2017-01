Odprto prvenstvo Avstralije ponuja edinstvene prizore, kakršnih tenis v zadnjih letih ni vajen. Potem ko sta izpadla prva igralca sveta Andy Murray in Novak Đoković, so vsi igralci začutili priložnost, da osvojijo enega največjih turnirjev, ki je bil v zadnjih letih večinoma rezerviran za Škota in Srba. Najvišje uvrščeni igralec na svetovni lestvici je Miloš Raonić, ki ima možnosti za svoj največji uspeh. Težava je le v tem, da Kanadčan črnogorskih korenin še nikoli ni osvojil turnirja največje četverice, medtem ko so v četrtfinalu velemojstri, kot so Roger Federer, Stanislas Wawrinka in Raonićev naslednji tekmec Rafael Nadal.

Španec se je včeraj uvrstil v četrtfinale prvič po letu 2015. Nadal je v četrtem nizu proti Gaëlu Monfilsu nadoknadil zaostanek z 2:4 ter se po treh urah veselil uspeha. »Imel sem možnost dobiti dvoboj v treh nizih, a tega nisem izkoristil. Monfils je postal nevaren, a sem se izvlekel. Proti Raoniću me čaka težka naloga. Moral bom biti agresiven,« je po 13. zmagi na 15. medsebojnem dvoboju proti Monfilsu povedal Rafael Nadal. Včeraj se je poslovil od turnirja Denis Istomin, Đokovićev »krvnik«. Uzbekistanec je proti Grigoriju Dimitrovu dobro začel, v nadaljevanju pa je njegovo gibanje pri 37 stopinjah Celzija postajalo vse slabše, dva dobljena dvoboja v petih nizih sta očitno pustila posledice. Poleg tega je Dimitrov prikazal izvrsten tenis, ki ga uvršča na mesto favorita v četrtfinalnem dvoboju proti Belgijcu Davidu Goffinu.

V ženski konkurenci je prva favoritka Serena Williams za zdaj nedotakljiva. V Melbournu sicer Američanka ne blesti, a zmaguje. »V Avstraliji nimam česa dokazati. Tu sem, da zmagam. Četrtfinalno tekmico Johanno Konta sem veliko gledala, igra napadalno. Imam recept za zmago,« je samozavestna Serena Williams, zmagovalka 22 turnirjev največje četverice.

Veliko svetovnega medijskega prostora je v zadnjih dneh namenjenega Mirjani Lučić - Baroni, 79. igralki na svetovni lestvici. Hrvatica se je namreč v Avstraliji uvrstila v četrtfinale grand slama po dolgih 18 letih. Lučić-Baronijeva je v svoji karieri doživljala številne vzpone in padce, po včerajšnji zmagi proti Američanki Jennifer Brady pa je 34-letna igralka v svet poslala naslednje sporočilo: »Ko vam nekdo reče, da česa ne zmorete, naredite vse, da mu dokažete nasprotno. Verjemite vase in trdo garajte!« In požela je gromek aplavz.