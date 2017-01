Slabo leto po prvem neuspešnem mednarodnem diplomatskem posredovanju pod taktirko OZN v Ženevi, s katerim so poskušali ustaviti vojno v Siriji, so udeleženke v zdaj že šestletnem krvavem spopadu znova sedle za pogajalsko mizo. Tokrat so nosilke pobude države, ki niso bile povabljene k prvemu iskanju miru za Sirijo – Rusija, Turčija, Iran, kraj dogajanja pa je kazahstanska prestolnica Astana.

Že priprave na to srečanje, s katerim so se Rusija, Iran in Turčija, čeprav občasno na nasprotnih straneh, uveljavili kot regionalne sile, so bile zahtevne, saj je bilo treba najprej izbrati, kdo bo predstavljal upornike oziroma opozicijo, kot si sami pravijo. Ne le, da gre za pisano in med seboj ne povsem enotno koalicijo, ampak se del njih bori proti režimu v Damasku, del pa je ideološko ali vojaško povezan z islamskimi skrajneži.

Že Ženeva je pokazala, kako daleč narazen so uporniške skupine in Al Asadov režim, saj so se februarja lani razšli že po nekaj urah pogovorov prek posrednikov. Nič manj zahtevno delo ni čakalo udeležence srečanja v Astani, med katerimi ni nekaterih skupin, za katere organizatorji menijo, da se pravzaprav borijo pod zastavo skrajnih skupin, kot sta Al Kaida in Islamska država.

Pogajanja ali, bolje rečeno, pogovori naj bi se končali danes in organizatorji upajo, da bodo sprte strani soglašale vsaj s tem, da je treba podaljšati sedaj veljavni dogovor o zelo krhkem premirju, kar bi omogočilo naslednje sestanke v manj napetem vzdušju in z manj izključujočega pristopa ter medsebojnega obtoževanja.

Iskanje najmanjšega skupnega imenovalca

Precej korakov nazaj so morale narediti tudi države organizatorice konference, saj so do nedavnega, predvsem Turčija in Rusija, stale na nasprotnih si bregovih, še posebno, ko so turški lovci sestrelili rusko vojaško letalo. Turčija je morala odstopiti od zahteve, da najprej odstopi sirski predsednik Al Asad, ki ga podpira Rusija, slednja pa ni delala težav pri turškem seznamu uporniških skupin, ki jim je mesto v Astani. Tudi Iran ima selektiven pristop do sirskih uporniških skupin, predvsem pa podpira Al Asada.

Prvi dan konference je minil po pričakovanjih; brez omembe vrednega premika. Tiskovni predstavniki enih in drugih so bili ob koncu dneva precej skopi v svojih izjavah.

Uporniki se s predstavniki Al Asadovega režima pogovarjajo prek posrednikov, kajti, kot pravijo, prezgodaj je še, da bi si pogledali v oči. Še vedno so namreč pri prvi točki, to pa je podaljšanje in zagotavljanje trajnega premirja, ki sicer traja od 30. decembra, kljub občasnim kršitvam. Opozicija očita Al Asadovim silam, da še naprej napadajo položaje upornikov in da jim pri tem pomagajo ruska letala, pri čemer so žrtve tudi civilisti. Hkrati Damasku in Rusiji očitajo, da so jim pomembnejši spopadi z opozicijo kot s pripadniki Islamske države, katerim dovolili, da znova zasedejo svetovni zgodovinski spomenik Palmiro.

Prvi krog pogajanj naj bi se končal danes in od rezultatov je odvisno, ali bodo pogajanja nadaljevali ali pa bo spet spregovorilo orožje. Zanimivo bo videti tudi, kaj se bo čez nekaj tednov dogajalo na nadaljevanju ženevskih pogajanj: ali bodo ta kompatibilna z astanskimi in njihova svojevrstna nadgradnja ali pa bodo hitro zaključila svoje kratko in neuspešno »življenje«, usoda Sirije pa se bo reševala zgolj še pod okriljem Rusije, Irana in Turčije.