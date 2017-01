Pretekli konec tedna so v spomladanski del sezone krenili tudi nogometaši iz nemške bundeslige. Tako je prvič letos na zelenico stopil tudi Kevin Kampl, ki je z Bayer Leverkusnom gostil Hertho iz Berlina in zmagal s 3:1. Šestindvajsetletnik je bil ob sedmem prvenstvenem uspehu farmacevtov med najboljšimi na igrišču, saj je podal za zadnji gol, bil pa je tudi med najučinkovitejšimi podajalci ekipe. Slovenski vezist je z že petnajstim ligaškim nastopom v sezoni vnovič potrdil, da je nepogrešljiv člen ustroja trenerja Rogerja Schmidta, s čimer se ponaša le peščica slovenskih reprezentantov.

Mednje bi težko uvrstili Boštjana Cesarja in Reneja Krhina, za katera v zadnjih mesecih velja, da je spremljanje tekem s klopi prej pravilo kot izjema. Nemara je bilo presenečenje zato še toliko večje, ko se je dvojica za konec tedna znašla v začetnih postavah svojih klubov. Za Krhina, ki se je še pred nedavnim spogledoval s prestopom v angleškega drugoligaša Birmingham, je bil to prvi nastop za Granado po kar 112 dneh. S soigralci se je v 19. krogu pomeril proti Espanyolu in izgubil z 1:3, igrišče pa po povprečni predstavi zapustil v 77. minuti.

»Igral nisem tri mesece, a to ni izgovor. Če sem želel ostati pripravljen, sem moral trenirati še toliko bolj. Ni lahko biti v takšnem položaju,« je po tekmi priznal Rene Krhin, ki ga z Andaluzijci v nadaljevanju sezone čaka srdit boj za obstanek. »Ni nam lahko, a moramo težave odmisliti in se lotiti vsake tekme posebej. Vsi želimo iz sebe izvleči najboljše. To počnemo na treningih, a nato ne pokažemo na tekmah,« je še pristavil Krhin.

Še teden dlje kot Mariborčan je na svojo priložnost v prvenstvu čakal Cesar. Izkušeni branilec je v najelitnejšem italijanskem tekmovanju nazadnje zaigral 24. septembra, njegov nastop proti Fiorentini pa je bil bržkone posledica slabih predstav Verončanov v zadnjem obdobju. Proti Firenčanom, ki so zmagali s 3:0, so bili poraženi še petič zapovrstjo. Pri tem dobršen del odgovornosti za neuspehe nosi obramba, ki je v povprečju prejela 2,8 gola na tekmo. Ves dvoboj je sicer za Chievo ponovno odigral tudi Valter Birsa, za katerega se je pred dnevi zanimal kitajski prvoligaš Changchun Yatai, vendar s ponudbo v višini petih milijonov evrov ni zadovoljil finančnih apetitov italijanskega prvoligaša. Goričanu naj bi se po zadnjih informacijah z Apeninskega polotoka sedaj nasmihal celo podpis nove, dveletne pogodbe. Velja še dodati, da pri Fiorentini vstopa na zelenico ni dočakal Josip Iličić, ki je v zadnjem mesecu v svojo statistiko vpisal le dobrih deset minut igre.