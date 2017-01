Evropska centralna banka je pretekli teden ohranila raven obrestnih mer ter obseg in časovnico programa odkupa obveznic. Predsednik ECB Mario Draghi je zavrnil pozive Nemčije k »predčasnemu izhodu« iz programa odkupa obveznic in pomisleke glede razhajanja s politiko ameriške centralne banke, nespremenjeno politiko pa utemeljil s pojasnilom, da še ni znakov rastočega trenda inflacije v evrskem območju. Na novinarski konferenci je Draghi sicer izpostavil prve znake krepitve gospodarstva, zlasti zaposlenost in odboj potrošniškega zaupanja, ki pa še niso dovolj prepričljivi za spremembe v denarni politiki. Potrošniškega zaupanja v Evropi za zdaj očitno ne spodjeda niti negotovost glede letošnjega razpleta nizozemskih, nemških in francoskih volitev, saj potrošniki v navedenih državah z optimizmom zrejo v prihodnost.

Tudi britanski potrošniki za zdaj kljub odločitvi za izstop Velike Britanije iz EU ostajajo razmeroma močni. Maloprodaja v Združenem kraljestvu bo kljub decembrskemu upadu prispevala k letni gospodarski rasti, ki bo za leto 2016 objavljena v četrtek in naj bi bila po pričakovanjih zglednih 2,1 odstotka.

Kitajsko gospodarstvo se je ob sproščenih kreditnih pogojih in drugih spodbudah gospodarstvu v 2016 okrepilo za 6,7 odstotka. Ti ukrepi kratkoročno sicer spodbujajo gospodarsko rast, za ohranitev dolgoročne rasti blizu trenutni pa bodo potrebne obsežne reforme gospodarstva, med njimi prestrukturiranje državnih družb in razdolžitev finančnega sistema. Mednarodni denarni sklad je v svojem zadnjem poročilu opozoril, da zanašanje na spodbude, hitra kreditna rast in počasen napredek pri zniževanju dolga podjetij povečujejo tveganja na Kitajskem.

V ZDA so bile pred petkovo slovesnostjo – razglasitvijo Donalda Trumpa za novega predsednika ZDA – oči vlagateljev uprte predvsem v odločitve nove administracije. Bančne in finančne delnice, ki so od začetka novembra rasle zaradi upanja na deregulacijo in višje marže, so v preteklem tednu dosegle podpovprečno donosnost. Vlagatelji so namreč ob zagovoru Stevena Mnuchina, kandidata za finančnega ministra, pred senatom podvomili o uresničitvi Trumpovih obljub. Niti poslovni rezultati bank in finančnih družb, boljši od pričakovanih, denimo Morgan Stanley, niso popravili podpovprečnih tedenskih donosnosti sektorja. Po drugi strani so nadpovprečne donosnosti v preteklem tednu dosegle delnice iz necikličnih sektorjev, predvsem osnovnih potrošnih dobrin in javnih storitev. Visoke donosnosti so na dan izjave Wilburja Rossa (nominiran za ministra za trgovino) o morebitnem dvigu carin na kitajsko jeklo dosegle tudi delnice ameriških jeklarskih družb.

Ameriški dolar, ki je po izidu volitev dosegel 14-letni vrh glede na evro, je ob izjavi Donalda Trumpa o njegovi precenjenosti pretekli teden upadel na najnižjo raven v preteklem mesecu. Z znižanjem vrednosti ameriškega dolarja glede na jen so upadli tudi tečaji japonskih izvoznikov, saj krepitev jena znižuje dobičke japonskih izvoznikov, kar je glavni razlog za podpovprečno donosnost tečajev japonskih delnic.