Hladni, a sončni dnevi so na zamrznjena jezera in bajerje privabili ljubitelje zimskih radosti. Živahno je pretekli konec tedna tako vrvelo tudi na majhnem zaledenelem bajerju nedaleč od priljubljene Poti spominov in tovarištva na eni ter naselja Mostec na drugi strani. Številni Ljubljančani so proste dni namreč izkoristili za zimsko rekreacijo, si obuli drsalke in se zavrteli na Koseškem bajerju. Športni navdušenci so postavili celo gole in del ledene ploskve spremenili v hokejsko igrišče, tisti nekoliko manj pripravljeni sprehajalci, ki v Koseze niso prišli z drsalkami v torbi, pa so se po zamrznjenem bajerju sprehodili kar v čevljih. Nekaterim so družbo na ledu delali celo štirinožni hišni ljubljenčki.

»Drsališče je ravno prav veliko, ob vodi pa so tudi igrala in klopi, ko se drsanja naveličava,« sta bili nasmejani in zaradi mraza rdečelični osnovnošolki Mojca in Pia. Stanujeta v Kosezah, drsalke pa imata doma, tako da je bajer ob stanovanjskem naselju Mostec tudi pozimi njuna priljubljena točka za druženje, sta navdušeno pripovedovali.

Debelina ledu drsalcev ne skrbi O tem, da ledena ploskev morda ni dovolj debela, dekleti nista razmišljali, prav tako debelina ledu, na katerem so postavili hokejsko igrišče, ni skrbela skupine fantov, ki so se s hokejskimi palicami podili za črnim ploščkom. So domačini, so povedali in pojasnili, da koseško »drsališče« dobro poznajo, zato vedo, kdaj in kje lahko gredo na led. A da je treba biti na zamrznjenih jezerih in bajerjih previden, ne opozarjajo le na republiški upravi za zaščito in reševanje, temveč tudi nedavni dogodki. Pred dobrima dvema tednoma se je denimo koseški led vdrl pod nogami starejšega meščana, še vedno pa je živ tudi spomin na lanskoletno nesrečo na bajerju, ko so v vodo, ki je takrat imela temperaturo okoli ledišča, padli starejši moški in ženska z dveletnim otrokom. Mami je otroka uspelo sami potisniti na kopno, njej in starejšemu sprehajalcu pa so na pomoč priskočili gasilci, ki so prihiteli na kraj nesreče. Nekateri zaskrbljeni občani so se zato, še preden so se letos temperature spustile dovolj nizko, da je voda v Kosezah zamrznila, obrnili na ljubljansko mestno občino. »Zanima me, ali ste letos, ko se pričakujejo polarne temperature in bo jezero zmrznilo, zavarovali dostope, namestili opozorilne table in pripravili sredstva za reševanje,« je na občinskem portalu Pobude meščanov spraševal Ljubljančan. Na občinskem oddelku za gospodarsko dejavnost in promet so odgovorili, da so namestili reševalne obroče in obnovili opozorilne table, »preostalo opremo pa ima javna gasilska služba mestne občine«.

Včasih na bajer z avtomobili Tradicija drsanja in hokejskih »spopadov« tamkajšnje mladine ima sicer na Koseškem bajerju že dolge korenine. »Pred približno štiridesetimi leti, ko so bile zime še bolj mrzle in so razmere to dopuščale, so se nekateri po zamrznjenem bajerju vozili celo z avtomobili,« se zimskih vragolij Kosežanov spominja Venčeslav Thaler iz Turističnega društva Koseze. Zime so, ob tem dodaja sogovornik, zdaj bolj tople, a letošnja spominja na tiste izpred desetletij. »Voda v teh dneh zamrzne denimo tudi na delu severne obale, kjer ledu v zadnjih petnajstih letih ni bilo.« A zagotovila, da je led zato dovolj debel in varen, kljub temu ni, opozarja Thaler. Tudi predsednik Ribiške družine Dolomiti, ki skrbi za revir na območju Koseškega bajerja, Marijan Kerč, svari pred nepredvidljivostjo ledene ploskve, ki prekriva bajer. »Hoja po ledu ni nikoli povsem varna in nikoli ne moreš biti dovolj previden. Plast ledu je zdaj res debela, vendar na nekaterih delih bajerja bolj, na drugih manj. Koseški bajer je globok in če se ledena plošča odpre, se nesreča lahko konča tragično,« še opozarja Kerč, tudi sam srčen drsalec, ki zato ljubiteljem radosti na ledu svetuje, naj, preden stopijo na led, skrbno preverijo razmere.

Naravna drsališča v okolici Ljubljane Ko vodno gladino prekrije debela plast ledu, ni živahno le na Koseškem bajerju. Pozimi se v drsališče spremenijo na primer tudi od prestolnice le nekaj kilometrov oddaljeno jezero na Rakitni, umetno zajezeno Gradiško jezero na območju občine Lukovica in Bloško jezero.