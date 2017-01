Celjski policisti so bili v nedeljo še ves dan zaposleni s sprejemanjem prijav o poškodovanih gumah, prerezanih z ostrim predmetom, ki se jih je, domnevno z nožem, lotila 42-letna Celjanka v več celjskih ulicah. Policisti so dobili prijave od okoli 130 oškodovanih voznikov, a je zelo verjetno, da je številka veliko večja, saj vsi škode najverjetneje sploh niso prijavili. Zlasti ne tisti, ki nimajo kasko zavarovanja in menijo, da škode ne bodo dobili povrnjene. A policisti kljub vsemu vse oškodovance pozivajo, da naj prijavijo škodo, saj bodo zoper Celjanko, ki so jo sicer potem, ko so jo prijeli, odpeljali na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v Vojniku, vložili kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje stvari.

Že v nedeljo zvečer pa so bili obveščeni še o ropu v hotelu Evropa ter poskusu ropa na železniški postaji v Celju. Kot je povedala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje, so bili okoli 19.45 obveščeni, da je neznanec vstopil v recepcijo hotela na Krekovem trgu v Celju, receptorju zagrozil s pištolo in zahteval denar. Gre za hotel Evropa, ki je edini sredi mesta. »Našega receptorja je presenetil mlajši fant z zakritim obrazom, ki je zahteval denar. A hotel je zelo dobro nadzorovan s kamerami, zato upamo, da bodo posnetki policiji pomagali pri iskanju predrzneža. Receptor je mladeniču izročil nekaj malega menjalnega denarja, saj je dostop do sefa praktično nemogoč. Orožje pa je bilo videti otroško, prav tako je bil bolj otroški tudi njegov pristop k ropu. Kljub temu pa vsako takšno dejanje jemljemo resno,« je povedal vodja hotela Zoran Podkoritnik.

Na policiji so dodali, da je mladenič govoril slovensko, iz recepcije hotela pa se je pognal v smeri proti Razlagovi ulici in Ulici XIV. divizije. Oblečen je bil v sivo jakno s svetlo črto na levem ramenu in odsevnikom na rokavu ter sive športne hlače. Na glavi je imel volneno kapo z izrezom za oči, na rokah pa svetlo modre rokavice. Isti storilec je nekaj minut pred tem poskušal oropati tudi zaposleno na blagajni železniške postaje v Celju. Blagajničarki je s pištolo zagrozil kar skozi okence. Ko pa je ta stopila izza pulta, se je pognal v beg.