Sejem potrošniške elektronike CES, ki vsak začetek januarja poteka v ameriškem Las Vegasu, običajno postreže s smernicami razvoja potrošniške elektronike v tekočem letu. Poleg močno pričakovanih naprav, ki so deležne največ pozornosti, se na sejmu vsako leto predstavi tudi nekaj nenavadnih naprav, za katere nismo nikdar pričakovali, da bi jih potrebovali. V to kategorijo sodita tudi žlica, ki meri, koliko jeste, in zapestnica, ki beleži vašo športno aktivnost. Prva naprava se ni prijela, drugo, ki jo je podjetje Fitbit predstavilo na sejmu leta 2013, pa danes poznamo kot eno najbolj razširjenih pametnih naprav, ki jih nosimo na sebi. Ni čudno, da se je štiri leta kasneje na istem sejmu pojavila podobna naprava, le da je namenjena štirinožnim kosmatincem.

Podjetje Link AKC, ki je svoj izdelek predstavilo na letošnjem sejmu CES, je le eno v vzhajajoči niši pametnih ovratnic za pse. Izdelki se trenutno razlikujejo predvsem po ceni oziroma naročniških shemah in drugih dodatkih, medtem ko osnovna zamisel za ovratnico ostaja dokaj ista pri vseh. Pametna ovratnica podobno kot zapestna različica za ljudi s pomočjo GPS-satelitov beleži prehojeno pot vašega hišnega ljubljenčka, s čimer se boste lažje držali začrtanega programa, da bi svoje štirinožne prijatelje ohranjali v dobri kondiciji. Ovratnica podjetja Link AKC pri tem ponuja celo program treninga za posamezne pasme psov.