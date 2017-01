Spomnim se, da je bil o skupni železniški in avtobusni postaji ob sedanji železniški postaji v Kranju govor že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ob pripravi urbanističnega plana Kranja kot tudi ob razmišljanjih o policentričnem razvoju Slovenije. Pojavile so se celo bolj revolucionarne ideje o izgradnji loka proge prek Save v skalo pod mestom, kjer naj bi bila pod zemljo potniška postaja za lokalni promet.

Ideja o skupnem potniškem terminalu v Kranju sicer ni vključena v nobene uradne projekte, in to iz razumljivega razloga: Slovenija še vedno ni sposobna razmišljati o načrtovanju velikih objektov, zlasti ne prometnic in terminalov. To se vidi tudi iz izpeljanih tras avtocest (trasa pod Trojanami, od Razdrtega proti Gorici in Kopru itd.) v zadnjih desetletjih, da ne omenjam nekaterih pomembnih projektov, ki naj bi jih zgradili v bodočnosti.

Želim vam mnogo uspeha pri nadaljnjem boju za sodobno in funkcionalno skupno železniško in avtobusno postajo v Kranju.

Doc. dr. Samo Zupančič, Ljubljana