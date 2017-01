Predsednikova oblačila

Borut Pahor je moder in omikan politik. Spoštuje državne simbole – ve, kdaj se sme mahati z našo zastavo in kdaj ne, kdaj si je treba nadeti žalosten obraz, kdaj veselega. Zna se sprostiti in poveseliti na nogometu in na maturantskih plesih. Da je treba biti smrtno resen ob škofu, ko prekopavajo vojne zločince (da ne bo pomote: vsi morajo biti dostojno pokopani – to je pomembna civilizacijska pridobitev! A pokop ni cirkus in ni sprava.).