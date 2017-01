Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih se je iz Zakopan vrnila z mešanimi občutki. Selektor Goran Janus je poudaril zadovoljstvo nad osvojenim tretjim mestom na moštveni preizkušnji, na nedeljski posamični tekmi pa je imel od sedmerice slovenskih tekmovalcev višja pričakovanj.

»Ko se uvrstiš na zmagovalni oder, dobiš nov zagon. Posamezni skoki še vedno niso na najvišji ravni, a če imamo ob storjenih napakah štiri skakalce v finalu, moramo biti zadovoljni,« je komentiral Goran Janus, ki bo ta konec tedna v Willingenu, zadnjem prizorišču pred poleti na prenovljeni letalnici v Oberstdorfu, premešal postavo. Bor Pavlovčič in Aljaž Osterc, ki sta izrazila zadovoljstvo nad pridobljenimi izkušnjami v svetovnem pokalu, se bosta udeležila mladinskega svetovnega prvenstva, v reprezentančno jato pa se vračata Anže Semenič in Anže Lanišek. O usodi Jurija Tepeša, ki ga je v posteljo položila viroza, bo strokovno vodstvo odločalo jutri, ko bo del reprezentance po današnjem prostem dnevu opravil treninge v Kranju.

Goran Janus je misli kajpada že usmeril proti prihajajočim poletom, a se še ni odločil, ali bo v Oberstdorf vzel tudi svojega največjega aduta to zimo Domna Prevca, ki v karieri še ni preizkusil moči velikanke. »Počakali bomo na razplet Willingena. Če bo Domen dobro skakal, ga bomo vzeli s seboj. V nasprotnem primeru bo imel prost konec tedna,« je razkril selektor, ki upa, da bo selitev karavane na večje naprave premešala razmerje sil na vrhu, kjer v letu 2017 kraljuje Kamil Stoch. Poljak ima v svetovnem pokalu že več kot 150 točk prednosti pred Domnom Prevcem, ki pa se ne obremenjuje s skupno razvrstitvijo. Kot je dejal, je v središče pozornosti postavil izključno vsak skok posebej, Janus pa je pristavil, da se znotraj reprezentance sploh ne pogovarjajo, ali lahko vodilni slovenski skakalec še ujame Stocha v boju za veliki globus.

Lanski šampion Peter Prevc se bo moral zaradi prevelikega zaostanka za vodilnimi resda sprijazniti z izgubo naziva najboljšega skakalca, a tudi v tej zimi je pred slovenskim športnikom leta še kopica izzivov. Po krajšem oddihu v toplih krajih je v Zakopanah spet dobil veselje do skokov, a je končni vtis nekoliko skazil ponesrečen prvi poskus na nedeljski tekmi. Peter Prevc, ki je v reprezentanci eden najbolj samokritičnih skakalcev, je priznal, da je v Zakopanah pretiraval v želji po izboljšavah v počepu. »Velikokrat se ustrašim, da bo glava šla svojo pot, saj je ravno mentalna priprava na tekmo ključnega pomena. Po novoletni turneji so se moje misli kar teple med seboj, zato sem rabil premor. Krajši odmik mi je koristil, saj v tednu dni ne moreš kar pozabiti na deset let skakanja,« je dejal Peter Prevc, ki se veseli prehoda na večje skakalnice. Prav tako je poudaril, da se je konkurenca v svetovnem pokalu zaostrila, kar kažejo malenkostne razlike med tekmovalci. »V nedeljo sem bil na devetnajstem mestu z le trinajstimi točkami zaostanka. Očitno smo se vsi skakalci razvili do te mere, da lahko vsakemu že malenkostni spodrsljaj odnese precej mest,« je sklenil.