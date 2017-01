Moški slalomski spektakel ima stalen termin v alpskem smučarskem svetu in je tradicionalno na sporedu dva dneva po Kitzbühlu. Drevi (prva proga bo ob 17.45, druga ob 20.45) organizatorji vnovič pričakujejo več kot 50.000 gledalcev, ki bodo na Štajerskem navijali predvsem za Marcela Hirscherja. V dopoldanskem terminu (prva proga ob 9.30, druga ob 12.30) se bodo za točke svetovnega pokala v italijanskih Dolomitih bojevale alpske smučarke, ki se bodo pomerile na šestem veleslalomu letošnje sezone.

Štefan Hadalin je v tej sezoni prikazal velik slalomski napredek. V zadnjih dveh tednih se je trikrat zapored uvrstil med dobitnike slalomskih točk, potem ko je bil v Adelbodnu 20., v Wengnu 15., v Kitzbühlu pa 21. »Hadalin je na tekmah svetovnega pokala dokaj neizkušen. V Kitzbühlu pa je denimo tekmoval v slogu izkušenih mojstrov. Z uvrstitvami dokazuje, da je na pravi poti, ima pa še precej rezerv,« je Vrhničana pohvalil trener Klemen Bergant.

Potem ko je v Kitzbühlu odstopil na prvi progi, bo danes zelo motiviran Henrik Kristoffersen. Z drugo ničlo v sezoni (na prvem slalomu v Leviju ni tekmoval) v skupnem slalomskem seštevku precej zaostaja za Hirscherjem. Najboljši alpski smučar zadnjega desetletja bo na Štajerskem samozavesten, saj mu je v Kitzbühlu na drugi progi uspel popoln slalomski napad, ko je z devetega mesta z naskokom zmagal. Pod drobnogledom bo tudi v tej sezoni odlični Britanec Dave Ryding, ki je predvčerajšnjim v Kitzbühlu zaostal le za Hirscherjem.

Na progi trenirale le Italijanke in Avstrijke

Ana Drev se v tej sezoni na veleslalomih še ni uvrstila med najboljšo peterico, kljub temu pa v skupnem seštevku zaseda šesto mesto. Smučarka iz Šmartnega ob Paki se konstantno uvršča med najboljšo deseterico. »Vem, kje se skriva ključ do uspeha, da naredim še manjši korak naprej v boju z najboljšimi veleslalomistkami. Trdo delam v tej smeri in upam, da bom do konca sezone dosegla še kakšen odmevnejši uspeh,« napoveduje Ana Drev. Danes se bo najboljša slovenska veleslalomistka merila s tekmicami na dvorišču italijanske reprezentantke Manuele Mölgg, ki živi v San Virgiliu, idiličnem kraju v osrčju Dolomitov.

Ker je tekma v Dolomitih nova v svetovnem pokalu, nam jo je pred preizkušnjo približal Denis Šteharnik, glavni trener v slovenski ženski reprezentanci. »Konfiguracija terena je izredno težka. Predvsem v srednjem in spodnjem delu. Tu bo treba za vrhunski rezultat smučati na limitu, napaka pa bo lahko usodna. Poleg tega teren zelo visi, večkrat pa se na njem zamenja snežna podlaga. Pričakujem zelo zanimivo preizkušnjo,« napoveduje Korošec Denis Šteharnik. »Na sami progi nismo trenirali, saj je bila rezervirana za Italijanke in Avstrijke. Omenjeni reprezentanci sta imeli dogovor, ker so Avstrijci omogočili trening italijanski reprezentanci v Zauchenseeju. Mi smo trenirali na sosednjem hribu, popoldne pa smo se po progi prosto smučali,« sporoča Šteharnik.