Po desetih zaporednih porazih v košarkarski ligi ABA je košarkarjem Krke v boju za obstanek že pošteno gorelo pod nogami. Za nameček je v 19. krogu v goste prišla Cedevita, proti kateri ni nihče pričakoval čudežev. A ta se je zgodil, Novomeščani pa za nekaj dni lažje dihajo. Ne glede na razplet obračuna proti Zagrebčanom pa dolenjsko moštvo čaka še težek boj za obstanek v jadranskem tekmovanju.

»Pokazali smo pravi obraz. Izkoristili smo dejstvo, da ima Cedevita naporen ritem tekem. Zato smo jih hoteli utrujati. To nam je v delih tekme tudi uspelo. A izkazalo se je, da moraš proti Cedeviti igrati do konca, do zadnje sekunde,« je po obračunu povedal trener Krke Dejan Mihevc.