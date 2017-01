Med več kot dva tisoč stanovanji v Hrastniku jih ima 413 v lasti občina in jih oddaja v najem občanom. Nekateri najemniki pa bodo kmalu najeto stanovanje lahko odkupili. Kot so nam povedali na občini, bo v predlogu stanovanjskega programa opredeljena tudi prodaja stanovanj, in sicer sedanjim najemnikom. Dodali so, da bodo stanovanja ponujena le najemnikom, ne bodo pa jih prodajali na prostem trgu.

Cene bodo znane šele po sprejetju programa Občina v odkup ne bo ponudila vseh stanovanj. »Stanovanja se bodo prodajala na območjih, kjer občina ne predvideva izvajanja razvojnih projektov. Katera stanovanja, koliko jih bo naprodaj in po kakšni ceni jih bodo sedanjim najemnikom ponudili v odkup, bo znano po obravnavi in sprejetju stanovanjskega programa Občine Hrastnik v pristojnih delovnih telesih občinskega sveta in občinskem svetu,« so pojasnili na občini. Najemniki bodo o nakupu, ki zanje ne bo obvezen, pravočasno obveščeni. »O možnosti odkupa bodo obveščeni po sprejemu stanovanjskega programa in izpeljavi vseh drugih dejstev, ki so vezana na prodajo oziroma odkup. Če najemnik ne bo izkazal interesa za odkup, bo ostal v stanovanju pod enakimi pogoji kot sedaj.« Potrudili se bodo, da bodo stanovanja ponudili pod čim ugodnejšimi pogoji, so še dodali na občini.