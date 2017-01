Ko je hotel Jezero tik ob Bohinjskem jezeru pred dobrima dvema tednoma uničil požar, je bilo jasno, da gre za hud udarec bohinjskemu turizmu in eni od njegovih svetlih točk. Napovedi o prihodnosti turizma na tem območju, znanem po vrsti propadajočih hotelov, so bile zato črnoglede. Lastniki hotela Jezero, družina Noč oziroma podjetje Alpinum, pa so tudi v najhujši preizkušnji ohranili optimizem.

Hotel sta v višjih nadstropjih načela ogenj in voda, s katero so požar gasili. Voda je tekla tudi v nižja nadstropja. Med obnovo so se tako lotili posledic obojega. Spodnji del hotela z restavracijo nameravajo odpreti že kmalu: »Domnevamo, da bomo to lahko storili februarja, lotili pa smo se tudi prenove strehe, ki je najbolj poškodovana. Če nam bo šlo vse po načrtih, bi začel hotel Jezero spet nemoteno delovati maja,« je potek prenove in načrte opisala direktorica hotela Polonca Noč . Ker je suho, so kljub nizkim temperaturam gradbena dela že lahko začeli.

S pomočjo ljudi iz okolja je vse lažje

Za optimizem lastnikov hotela, ki se prenove skupaj z izvajalci lotevajo z veliko vnemo, pa so zagotovo zaslužni tudi vsi, ki so ob nesreči in po požaru priskočili na pomoč, za kar so jim Nočevi zelo hvaležni. »Spoznali smo, kaj pomeni pomoč okolja in vseh ljudi, služb in ustanov, ki so nam pomagale,« pravi Polonca Noč.

Kljub vsemu pa so ob požaru spet prišle do izraza težave bohinjskega turizma z mizerno ponudbo hotelov – večina je v lasti Zmaga Pačnika in propadajo ali pa životarijo. Hotel Jezero je s 30.000 prenočitvami letno skupaj z manjšimi objekti v okolici vsaj malo lajšal slabo stanje v lepem okolju. Vanj se bodo gostje po prenovi še vračali, so obljubili lastnikom hotela in dodali, da ponovno odprtje hotela komaj čakajo. Prav to pa je še dodaten razlog za zagon, s katerim so se lastniki lotili obsežne obnove.