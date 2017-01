Na razgovoru pri socialni delavki izvem: prošnja za taščo je v domu že od leta 2009, na nekakšni »zalogi«. Spomladi 2016 svak zaradi poslabšanja stanja prosi, da bi v jeseni 2016 realizirali nastanitev tašče v dom. Prostora ni in tudi ne kaže, da bi bil. Dom zaradi prostorske stiske poka po šivih, osebje ima nizko plačo, od 500 do 700 evrov. Kot vem, ima roko nad domom država in se tudi tako obnaša.

Ko se je pojavilo vprašanje beguncev, ni bilo problema, čez noč se je uredilo. Ne vem, kako velik problem je to za Vrhniko, vendar, gospod župan, čas je, da pljunemo v roke. Tudi ti imaš taščo.

Po mojem bi lahko prav v kratkem času preuredili vojašnico v dementni oddelek – v razmislek in pobudo. Rešili bi tudi problem v regiji, pa še kaj drugega. Pogovori se, prosim, z direktorjem, ki je sicer v odhodu, zato bo z našo pomočjo tudi lažje zaoral v problematično ledino.

Vid Drašček, občinski svetnik, Vrhnika