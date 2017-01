Zaradi izčrpavanja družbe SCT, oškodovali naj bi jo za najmanj 2,6 milijona evrov, so obsodili Andreja Kranjca, Jožeta Prostorja in Andreja Feguša. Kranjc je dobil sedem let in deset mesecev zapora ter 20.830 evrov stranske denarne kazni, Prostor štiri leta in pet mesecev zapora, Feguš pa štiri leta in tri mesece ter 12.500 evrov denarne kazni. Sodni senat pod vodstvom Nine Drozdek Draganič je še odločil, da morajo družbi SCT v stečaju vrniti 2.665.930 evrov ter poravnati stroške sojenja, ki se je vleklo cela tri leta. Zatožna klop je samevala, razglasitve sodbe se ni udeležil nobeden od obtoženih. Že od vsega začetka pa v tem postopku »manjka« nekdanji prvi mož SCT Ivan Zidar; ker je slabega zdravja, je sodnica obtožnico v delu, ki se nanaša nanj, že pred časom zavrgla. Enako se je zgodilo še v štirih njegovih kazenskih primerih.

Plačevali storitve, ki jih ni bilo

Nezakonitosti se nanašajo na čas med letoma 2004 in 2007. Kranjc in Feguš sta na podlagi ponarejenih pooblastil v imenu osmih družb s sedeži v tujini ustvarjala poslovne račune teh družb na banki Hypo Alpe Adria Bank v Celovcu, nato pa v njihovem imenu izdajala račune za svetovalne storitve, ki niso bile nikoli opravljene. Šlo je namreč za neobstoječa podjetja, ki na trgu niso delovala, in za slamnate družbe. Račune sta izstavljala SCT, kjer je poslovni sekretar uprave Prostor (po prepričanju tožilstva po Zidarjevih navodilih) poskrbel, da so bili plačani. Feguš in Kranjc sta ta denar nato prenakazovala in dvigovala.

A se je za to spletkarjenje ohranilo dovolj dokazov, sodišče jih je pridobilo iz avstrijske banke, od davčnih organov, SCT in NLB. Tako je bil zdaj Prostor obsojen zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic in nadaljevanega kaznivega dejanja ponarejanja ali uničenja poslovnih listin. Kranjca in Feguša pa so spoznali za kriva pomoči pri zlorabi položaja in nadaljevanega kaznivega dejanja pranja denarja. Zidar bi se moral zagovarjati zaradi zlorabe položaja, ponarejanja listin in pranja denarja, a se, kot rečeno, zaradi bolezni to ne bo zgodilo. Če bi se mu stanje izboljšalo, tožilstvo sicer lahko ponovno vloži obtožbo, a tega ni pričakovati. Med obtoženimi je bila v začetku tudi Danica Mušič, a je tožilka že pred slabim letom zoper njo obtožbo umaknila zaradi pomanjkanja dokazov.