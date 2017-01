Če se v zimo podamo pravilno, se lahko neprijetnim stresu, slabi volji, utrujenosti in posledično nezdravemu prehranjevanju tudi izognemo. Premislite torej, kaj jeste, hkrati pa preženite nejevoljo, pesimizem in lenobo.

Načrt za prehrano

1. Izpuščanje obrokov Z vsakim obrokom se metabolizem za dve uri pospeši za dvajset ali celo trideset odstotkov, če izpustite malico, pa se upočasni. Ker je najpočasnejši ponoči, ostane tak tudi do prvega obroka; če ne uživate zajtrka, se prebava pospeši šele za kosilo. Vsak dan si privoščite zajtrk! Namesto treh ali celo manj velikih obrokov, pa svoj dnevni vnos hrane razporedite v pet manjših obrokov. Tak način prehranjevanja ublaži tudi nenadne padce energije, ki lahko na koncu pripeljejo do večjega vnosa kalorij, kot bi želeli.

2. Umetna sladila Umetno pridelani nizkokalorični nadomestki sladkorja naj bi vsebovali veliko nezdravih, celo rakotvornih sestavin, hkrati pa naj bi se tudi poigravali z naravno telesno zaznavo vnosa kalorij. To pomeni, da telo samo od sebe želi večji vnos kalorij kot navadno, vi pa tako pojeste več, kot bi hoteli. Zmerno s sladili, torej.

3. Zastrupljena jetra Jetra so glavni organ za kurjenje maščob, a svojega dela ne morejo stoodstotno opravljati, če so polna strupov in nesnage, kot je na primer alkohol. Če želite, da delajo s svojo polno močjo, omejite uživanje alkohola, sladkorja in nezdravih maščob. Previdni bodite pri vnosu skritih maščob, ki so v mesu, siru, jajcih, oreških ali čokoladi. Seštevajte in poskrbite, da zaužijete le od trideset do štirideset gramov takih maščob dnevno.

4. Začinjeno, a ne slano Ko začnete uživati zelo slano hrano, se nanjo navadite in zatem se zdi manj slana hrana precej neokusna. Omejite uporabo soli, hkrati pa bodite pozorni, koliko že soljene hrane uživate; omejite uživanje sira, vnaprej pripravljene hrane, slanih prigrizkov, gorčice … Svoje obroke raje začinite na drugačen način. Poigrajte se z različnimi začimbami in zelišči, ki soli ne vsebujejo.

5. Manj sladkarij V nasprotju z vsebnostjo kalorij imajo sladkarije zelo slab odstotek hranljivih snovi, ki jih naše telo potrebuje, hkrati pa hodijo z roko v roki z nezdravimi, nasičenimi maščobami. Telo, ki uživa preveliko količino sladkarij, absorbira preveč kalorij, ne da bi izkoristilo hranljive snovi, zaužite z drugo hrano. To pomeni, da organizem ne dobi hranljivih snovi, ki jih potrebuje za preživetje. Še več, uživanje sladkarij ne nasiti tako, kot nasitijo zdravi ogljikovi hidrati, zato pojemo več. Če se le da, uživajte manj sladkarij. Svoje želje po sladkem poskusite zadovoljiti s svežim ali suhim sadjem.

6. Več vlaknin Uživanje jedi, narejenih iz bele moke, zmanjša količino vnosa vlaknin, vitaminov in mineralov. Te lahko namreč najdemo predvsem v zunanjih plasteh žitnih zrn. V svojo prehrano torej vključite polnozrnate izdelke; priporočljiva dnevna količina vlaknin je trideset gramov.

7. Stara dobra sadje in zelenjava Sadje in zelenjava vsebujeta ogljikove hidrate, ki naj bi pokrili več kot polovico naše dnevne potrebe po energiji, hkrati pa nas preskrbita s potrebnimi vlakninami, vitamini, minerali in vodo. Visoka vsebnost vode in vlaknin pomeni, da je njihova kalorična vrednost razmeroma nizka. Pograbite torej svež korenček.

8. Premišljeno pitje tekočin Sokovi in alkohol vsebujejo veliko kalorij, hkrati pa nas ne nasitijo. Tako lahko zaužijemo ogromno količino nepotrebnih kalorij, ne da bi se sploh zavedali. Če se želimo kalorijam izogniti s pijačami z umetnimi sladili, telesu škodujemo na drugačen, zgoraj opisan način. Sladke sokove, pijače s sladili in alkohol nadomestite z nesladkanim čajem ali vodo.

Pozor, prehrana ni vse!

9. Opustite pesimizem Pesimistični ljudje, ki v življenju opazijo le negativno, naj bi živeli manj časa kot tisti, katerih kozarec je vedno na pol poln. Tudi vsakdanje življenje je veliko lažje, če se naučite na svet gledati z rožnatimi očali. Prepričajte se, da so težave in neprijetni dogodki le začasni in obvladljivi in ne pričakujte vedno le najslabših možnih rezultatov. Ne krivite vedno sebe in najpomembneje: zavedajte se, da imate nad svojim obnašanjem lahko nadzor. Ko boste spremenili svoj odnos do sebe in sveta, boste opazili, da imate manj težav z vsakdanjimi aktivnostmi, manj telesnih in psihičnih težav ter več energije. Iz vas bodo izžarevala mirnejša, vesela čustva, kar se navsezadnje odraža tudi na odnosu do hrane in vašemu telesu.

10. Smejte se Neprestana resnost negativno vpliva na zdravje. Prebudite otroka v sebi in se veliko smejte. S tem preženete nepričakovane, neprijetne situacije, stres, nervozo, jezo, žalost in nezdrave navade, povezane z negativnimi čustvi. Smeh pospeši krvni obtok, hkrati pa pomaga tudi pri nastajanju telesc, ki se borijo proti različnim boleznim. Ne bodite resni, včasih lahko pomaga celo hlinjenje iskrenega smeha.