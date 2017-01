Fotografije so tiste, ki predstavljajo privlačnost nepremičnin na prodaj v digitalni dobi. In te fotografije morajo biti resnično dobre. Kupci si v današnjem času ponudbo ogledujejo na spletu – bodisi v oglasih nepremičninskih agencij bodisi zasebnih oglasih. Če vaš dom prodaja agencija, bo poskrbela za profesionalne fotografije (in videoposnetek), če pa nepremičnino prodajate sami, preverite nekaj nasvetov, kako je ne posneti, da ne boste že uvodoma odvrnili kupcev.

Profesionalna kamera in ne mobilni telefon Dandanes so pametni telefoni opremljeni s kamerami z visoko resolucijo in velika večina prodajalcev fotografije posname prav z njimi. Hitro in preprosto, kajne? Ne tako hitro! Slike s telefona se absolutno ne morejo primerjati s fotografijami, ki jih posname profesionalni fotoaparat. Z večjimi senzorji zajame več informacij, rezultat pa so bogatejše in lepše fotografije. S tehniko HDR kamera uporabi večkratno ekspozicijo in tako kar najbolj izboljša posnetek. Takšno tehniko lahko uporabite tudi z mobilnim telefonom, a rezultat še zdaleč ni tako dober. Dodatno pa pomaga še pravi program za obdelovanje fotografij, kot je denimo Photoshop. Če za vrhunske posnetke torej nimate niti opreme niti znanja, raje najemite profesionalnega fotografa.

Zrnate in zamegljene fotografije Zrnate fotografije nikakor ne pripomorejo k lepšemu videzu prodajane nepremičnine, ampak dajejo vtis, kot da v vašem domu prežijo nadnaravne sile. No, morda ne ravno tako, kljub vsemu pa je zaradi tovrstnih fotografij hiša od zunaj videti grozeča. Zrnati posnetki nastanejo zaradi napačne nastavitve občutljivosti svetlobnega senzorja (ISO). Tudi globoke sence na fotografijah, ko fotografirate iz napačnega kota, ne bodo prodale vaše nepremičnine. In kaj šele zamegljeni posnetki! In vendarle najdemo v oglasih tudi takšne. Da o narobe obrnjenih fotografijah niti ne govorimo. Snemite vendarle s spleta katerega od brezplačnih programov za osnovno urejanje fotografij in objavite posnetek v pravilni legi!

Pozabite na ribje oko Z lečo ribje oko so fotografije videti, kot da vohunite skozi ključavnico. Čeprav to ni pogosto, v oglasih zasledimo tudi take »umetniške« posnetke, ki pa prikazujejo deformirano sliko velikosti in oblike prostora. Namen dobre fotografije pa je predstaviti dom, kakršen je v resnici. Če že morate uporabiti lečo, izberite širokokotno, ki natančno zajame ves prostor (to še posebno velja za majhne prostore, kot je kopalnica), ne da bi ga deformirala in naredila nerealno velikega.

Temačni in nepospravljeni prostori Nikoli ne slikajte notranjosti hiše ali stanovanja z zastrtimi zavesami. Dokazano je, da se zaradi naravne svetlobe domovi prodajo hitreje in bolje. Zato dajte kupcem, kar iščejo – odgrnite zastore in zavese. In če že prodajate dom, ga pred fotografiranjem vsaj očistite. Nič ne odvrne kupcev bolj kot jasno vidni nepobrisani kuhinjski pulti, kup nepomite posode v koritu, prenapolnjena posoda za smeti, perilo na tleh spalnice in še bi lahko naštevali. Zaželeno je tudi, da (začasno) umaknete vse osebne fotografije in spominke, ki bi se utegnili najti na posnetkih. Potencialni kupci raje vidijo nepremičnino s čim manj stvarmi, poleg tega vse vaše drobnarije, ki stanovanje naredijo dom, žal niso fotogenične.

Brez osamljenih kotov, prosim! Iz nekega razloga prodajalci zelo radi fotografirajo kote. Nič ni manj privlačnega za potencialnega kupca kot vpogled v goli kot. Res je, vsaka hiša ali stanovanje ima kote – ampak ne samo enega! In če hočete predstaviti določen prostor v pravi luči, zajemite v (isto) fotografijo vsaj dva kota, da kupci lahko dobijo občutek o prostoru in njegovem dizajnu.