Geberit kot vodilni proizvajalec sanitarne tehnike in vodilni na področju ustvarjanja kopalniških trendov izpostavlja sodoben trend, da se kopalnica iz funkcionalnega prostora spreminja v prostor za sproščanje telesa in duha. Raziskave na primer kažejo, da bi se danes veliko ljudi raje odločilo za vrhunsko kopalnico kot za dober avtomobil. Geberit zato ponuja pametne rešitve, ki kopalnico spremenijo v pravi domači spa.

Inovativne rešitve za kopalno kad

Da bodo sproščujoči trenutki še bolj prijetni, je kopalna kad s premišljenimi detajli nepogrešljiva izbira. Inovativni Geberitovi sistemi za odtok in dotok vode so elegantno in diskretno vstavljeni v kad ter tako omogočajo več udobja. Obenem pa jih odlikuje visoka zmogljivost odtekanja in zaščita pred mašenjem. Zahvaljujoč inteligentnemu dizajnu in izboru barv so Geberitove rešitve za kopalne kadi vrhunska izbira in pika na i vsaki kopalnici.