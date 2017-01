Se v zgornjih dveh stavkih ne vidite? Naj pojasnimo. Objave na facebooku, instagramu, snapchatu in drugje imajo zelo resno pomanjkljivost. Ko svojim prijateljem in znancem navdušeno poročamo, kje smo, kaj počnemo in morda dodamo še lokacijo, praktično na stežaj odpiramo vrata tatovom, ki prežijo na naše imetje. In to ne velja samo za zvezdnike! Ko denimo objavimo fotografijo s počitnic, na katerih smo ravnokar, ali posnetek dragocenosti, ki smo jo dobili za rojstni dan, delimo na spletu veliko informacij, ki bi lahko kriminalce vodile v naš dom. Pravzaprav naj bi kar 80 odstotkov vlomilcev načrtovalo vdore s pomočjo socialnih omrežij, poroča ena od raziskav. Oglejmo si dejavnike tveganja.

Tveganje št. 1: vključitev lokacije v objavo Ko na mnogih družabnih straneh želite objaviti novico, vas vprašajo, ali želite v svojo objavo vključiti lokacijo. Na twitterju lahko kliknete na ikono za lokacijo, nato pa mesto in državo, kjer trenutno ste, če pa vključite še objavo natančne lokacije, so zraven zabeležene še vaše GPS-koordinate. To je slaba ideja, saj imajo vlomilci, ki dobijo dostop do te informacije, zdaj vaš domači naslov. Vse, kar jim je treba narediti, je le, da počakajo na objavo, da ste na počitnicah – vaša hiša je prazna in pripravljena na vlom! Rešitev: Najprej poskrbite, da so nastavitve nastavljene tako, da vaše objave vidijo le prijatelji in ne kar vsi. A tudi to ni dovolj. Kljub zasebnim nastavitvam se lahko zgodi, da je račun katerega od prijateljev napaden in kompromitiran. Vse, kar ste delili z njim, bo po vsej verjetnosti izrabljeno za kriminalne dejavnosti. Zato prav nikoli ne dovolite objave svoje lokacije in ne dodajajte lokacijske oznake. Prav tako ne objavljajte statusa ali fotografij, ko ste zdoma, recimo na dopustu, pa če vas še tako mika. Objavite jih kasneje, ko pridete domov, in ne pozabite dodati, da so z že končanega dopusta, da vas vlomilci ne bi obiskali, ko boste dejansko doma.

Tveganje št. 2: objava fotografij dragih predmetov Tudi če se izognete objavi točne lokacije, se naslednja šibka točka, ki se je mnogi ne zavedajo, skrita v objavljenih fotografijah. Če posnamete fotografijo z iPhonom in jo objavite na spletu, lahko samodejno vsebuje geo-oznako z natančnimi GPS-koordinatami. Medtem ko facebook, instagram in twitter s fotografij odstranijo lokacijske podatke, druge strani, kot denimo tumblr, tega ne počnejo. In nasledek? Tatovi lahko s spleta enostavno snamejo fotografijo novega nakita, ali televizorja z velikim zaslonom, ki ste jo posneli, in uporabijo orodje (na primer ExifTool), da določijo naslov, kjer se skrivajo vaše dragocenosti. Rešitev: Najvarnejša možnost je seveda, da se izognete objavi posnetkov vseh dragocenosti na družabnih straneh, tudi če so čisto v ozadju slike. Imate tudi možnost nastaviti svoj pametni telefon tako, da k fotografijam ne dodaja GPS-lokacije. Na telefonu iPhone 6 izberite: nastavitve / zasebnost / lokacija / storitve / kamera / izberi »nikoli«.