Po Evropi imamo, od Italije do Portugalske, desetine zaščitenih pršutov, ki so si mnogokrat še bolj podobni kot ti dve vini, pa proizvajalci nimajo težav Geog. označbe (GO) ni mogoče primerjati z številnimi GO za pršut, ker gre za dve različni kategoriji GO. GO Teran sodi med redke t.i. indirektne GO, pri katerih ime izdelka ni enako njegovemu generičnemu poimenovanju. Zato v takih primerih ni treba dodajati pridevnika (npr. kraški); to je razlog, da se takšne GO imenujejo indirektne GO. Za razliko od takšnih in razmeroma redkih GO absolutno prevladujejo najbolj pogoste t.i. direktne GO, pri katerih zadevni izdelek ohranja svoje generično ime (npr. pršut ali pri vinih refošk), in temu generičnemu imenu je potem seveda treba obvezno dodati še pridevnik, ki označuje regijo, iz katerega zadevni izdelek izhaja. Pršut je generično ime in zato obstajajo številne direktne GO: kraški pršut, parmski pršut, istrski pršut... in seveda je potem logično, da pri takšnih oznakah ni težav, kot pravi dr. Kuhar. Teran kot redka indirektna GO, ki je ravno zaradi te posebnosti še toliko bolj dragocena, pa je pač nekaj posebnega, in jo je zato treba braniti z vsemi pravnimi sredstvi. In Slovenija bi naredila veliko napako, če bi sedanji indirektni GO »Teran« dodala pridevnik »kraški«, ker bi s tem sama posredno priznala, da je ime teran nekakšno generično ime in bi s tem pravzaprav pritrdila Hrvaški, ki trdi, da je ime Teran ime sorte. To pa seveda ni res, saj je znano, da je teran pridelan iz sorte refošk - kar velja tudi za hrvaški teran.

Dr. Bojan Pretnar, Portorož