Že v petek popoldne je občan poklical policiste, saj se je po primorski avtocesti vozil za voznikom, ki več kot očitno ni imel česa iskati na cesti. Že v predoru Kastelec je zadel robnik, nato ob izhodu še neki avto, peljal je naprej in v naslednjem predoru (Dekani) spet zadel robnik, na viaduktu Bivje mu je počila guma, avto je začelo zanašati in malo naprej od izvoza za Bertoke je trčil v ograjo. Policisti so takoj po obvestilu zaprli cesto in uredili obvoz mimo Škocjana. Druga »ekipa« se je lotila voznika, ugotovila, da gre za 43-letnega Izoljana, ki je bil močno pijan in verjetno tudi pod vplivom mamil. Napihal je 1,14 miligrama na liter izdihanega zraka, kar je po starem 2,3 promila. Obalna hitra cesta je bila zaprta več kot tri ure, policisti pa se zahvaljujejo očividcu, ki je spremljal kršitelja in policiste obveščal o njegovi lokaciji.

Dolenjski policisti pa so obravnavali voznika, ki se je med noro, divjo vožnjo celo presedel na sovoznikov sedež. Najprej je torej prvi bežal pred policisti, nato sta se s sopotnikom zamenjala in bežal je še drugi. Ta se je na koncu zaletel v dvoriščna vrata pri neki hiši. Policisti vodijo postopke proti obema. Tudi na Dolenjskem so imeli več pijanih voznikov. Eden, ki je napihal 0,67 mg/l, se je zaletel v Šmarjeških Toplicah, še dva so ustavili, še preden sta se zaletela. Ustavili so še dva voznika pod vplivom mamil. Pri enem so mamila tudi našli in zasegli.

V skoraj vsaki četrti prometni nesreči, ki se je konec tedna zgodila na Gorenjskem, je bil povzročitelj pijan, pa so sporočili s kranjske policijske uprave. V petek zvečer je voznik, ki je s ceste in na streho avta zapeljal v Žireh, nato napihal 0,62 mg/l, pri Naklem je voznik, ki je bil k sreči zgolj sam udeležen v nesreči, napihal 0,83 mg/l, v Nomenju pa se je voznik z enim promilom zaletel v bok drugega avtomobila. Še devet voznikov pod vplivom alkohola pa so gorenjski policisti od petka do nedelje izločili iz prometa na Jesenicah, v Kranjski Gori, Tržiču, Škofji Loki in okolici Kranja. »V vseh teh nesrečah so vozniki vozili prehitro, kar je eden od mnogih učinkov uživanja alkohola,« opozarja Bojan Kos s PU Kranj. Neka voznica je v Vopovljah tako skozi naselje drvela s 70 kilometri na uro, napihala pa je več kot poldrugi promile, neki voznik pa je na avtocesti močno spodbujen z alkoholom (0,36 mg/l) drvel s 180 kilometri na uro. pk