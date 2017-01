Organizaciji tega odmevnega dogodka je bila vsako leto do zdaj podeljena odlična ocena, tako vsaj menita Mednarodna smučarska federacija ter domača in tuja javnost. Tudi letos, že petič zapored, Roglina ekipa računa na to, da bo vse izpeljano, kot je treba.

Lansko leto je bil zmagovalec napete tekme Rus Andrej Soboljev, med ženskami pa je na prvi stopnički stala Čehinja Ester Ledecka. Slovenski deskarji so se prav tako odlično odrezali – Rok Marguč je bil šesti, kar je bil po menjavi opreme njegov trenutni rezultat sezone, Tim Mastnak pa osmi. Ponovno bodo na startu tekme na Rogli stali med drugimi tudi Gloria Kotnik, Iva Polanec in Rok Flander. Slednji bo na Rogli, pred domačimi navijači, odpeljal zadnjo tekmo svetovnega pokala v uspešni dolgoletni športni karieri.

Slovenski deskarji imajo pred svetovnim pokalom vrhunsko izhodišče, saj je Roglino smučišče Jasa, večletno osrednje prizorišče tekmovanja, njihov skorajda drugi dom – večina ju pozna že od malih nog, več kot deset let pa trenirajo prav na tej progi. Dobra novica za naše športnike je tudi, da se lahko zaradi kvote naroda organizatorja tekmovanja udeležijo tudi nekateri domači deskarji, ki v tem trenutku tekmujejo na tekmah nižjega ranga. Za lovoriko zmagovalca svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu na Rogli se bo vsega skupaj borilo več kot 100 deskarjev in deskark iz devetnajstih držav Evrope, Amerike in Azije.

Tudi številni navijači – lansko leto jih je pod in ob smučišču Jasa zbralo skoraj 3000 – vsako leto pridejo na svoj račun. Ne le napeta tekma, čaka jih tudi pester spremljevalnih program na več prizoriščih. Letos bodo z njimi ansambel Gadi, Špela Grošelj, bobnarska skupina Pihalnega orkestra Pivovarne Laško in DJ-ji. Uvod v športno-zabavni vikend se bo začel že dan prej, saj bodo pri smučarskem baru Uniorček na Rogli v petek, 27. 1. 2017, ob 19.00, uradno žrebali startne številke tekmovalcev in nadaljevali z nepozabno zabavo Rogla Open Party.

Dogodek je brezplačen, zato so vabljeni vsi, ki si želijo začutiti električno vzdušje napete športne tekme in nalezljivo veselje s smučarskih zabav.

www.rogla.eu