Zgodovinski poraz za Los Angeles Lakers

V severnoameriški košarkarski ligi NBA so bile v noči na ponedeljek odigrane le štiri tekme. Klubi slovenskih igralcev tokrat niso nastopili, so pa zato precej pozornosti vzbudili košarkarji Los Angeles Lakers, ki so gostovali pri Dallas Mavericks in doživeli najvišji poraz v zgodovini kluba 122:73.