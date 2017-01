Slovenska finančna ministrica in evropska komisarka za konkurenco sta se dogovorili za nadaljnje tesno sodelovanje pri zagotavljanju, da bodo zaveze spoštovane v maksimalni možni meri, a tudi ob upoštevanju posebnih okoliščin, ki jih je v slovenskem primeru treba zagotoviti, da lahko Slovenija postopke izpelje kot odgovoren lastnik.

Podaljšanje roka za prodajo ni predlagala

Vraničar Ermanova je povedala, da ni predlagala podaljšanja roka za prodajo NLB, temveč nadaljuje s predvidenimi postopki, saj je Slovenija zavezana spoštovati dane zaveze Evropski komisiji in da bodo zato s postopki nadaljevali. V Evropski komisiji pa so po sestanku dejali le, da spremljajo spoštovanje zavez iz decembra 2013, ko so slovenski organi predložili načrt prestrukturiranja za obdobje do konca decembra 2017, ter da ostajajo v stiku s slovenskimi oblastmi. Kot so naknadno sporočili z ministrstva za finance, je cilj postopka prodaje NLB in potem tudi Abanke maksimizirati povračilo sredstev, ki jih je država v okviru sanacije vložila v obe banki.