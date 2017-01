Trije veliki junaki so se konec tedna izstrelili na površje na vrhuncu alpske smučarske sezone v Kitzbühlu. Avstrijci so slavili svojega superheroja Marcela Hirscherja, ki je danes na drugi slalomski progi uprizoril popoln alpski smučarski napad, s katerim se je z devetega mesta prepričljivo prebil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Dominik Paris je požel slavo na sobotnem smuku, potem ko je Italijan drugič dobil najprestižnejšo preizkušnjo svetovnega pokala. Tretji veliki junak pa je bil Britanec Dave Ryding, vodilni po prvi slalomski progi, ki je priznal premoč le Hirscherju in se prvič v karieri uvrstil na zmagovalni oder, na katerem mu je delal družbo še Rus Aleksander Horošilov.

»Uspel mi je popoln napad, a še zdaleč ne popolna vožnja. Razmere so bile preprosto prezahtevne za kaj takšnega. Vesel sem, da mi je uspelo pred domačimi navijači. Pred drugim nastopom sem si rekel, da se moram oddolžiti publiki, saj mi deseta mesta ne pomenijo ničesar,« pravi Marcel Hirscher, ki je za zmago kot Dominik Paris prejel dobrih 70.000 evrov, medtem ko je v tej sezoni zaslužil že dobrih 300.000. Nekaj več je zaslužila le Mikaela Shiffrin.

Organizatorji v zadnjih letih niso imeli sreče z vremenom. Zadnji klasični smuk je bil leta 2013, dobil pa ga je Dominik Paris. Štiri leta kasneje so se hrabri alpski smučarji znova pognali s klasičnega starta najhitrejše proge na svetu, zmagovalec pa je bil isti. »Prva zmaga v Kitzbühlu je prišla sama od sebe. Drugo sem doživel veliko bolj čustveno. Priboril sem si jo težje kot prvo,« je priznal Dominik Paris. Južni Tirolec je v Kitzbühlu dosegel že svojo tretjo zmago, saj je bil predlani najhitrejši na superveleslalomu. Da je velemojster Kitzbühla, je 27-letni Italijan dokazal predlani, ko je na skrajšani smukaški progi le za dve stotinki zaostal za Kjetilom Jansrudom.

Britanska senzacija Dave Ryding si je danes pridobil marsikaterega simpatizerja. Britanec je v tej sezoni odličen, saj se je na vseh sedmih preizkušnjah uvrstil med dobitnike točk, v Leviju in Zagrebu pa se je s šestim in sedmim mestom prvič uvrstil med najboljšo deseterico. Včeraj je naredil skok naprej. Na prvi progi je bil neustrašen, le sanjski nastop Hirscherja mu je preprečil, da bi dosegel prvo britansko zmago svetovnega pokala. 30-letni Anglež je postal prvi Britanec, ki se je na slalomski tekmi svetovnega pokala uvrstil na zmagovalni oder. Prvi Anglež in do danes edini z uvrstitvijo na zmagovalni oder je bil Konrad Bartelski, ki je bil leta 1981 drugi na smuku v Val Gardeni. Pionir britanskega slalomskega napredka v svetovnem pokalu je bil Alain Baxter, ki je na olimpijskih igrah leta 2002 senzacionalno osvojil bronasto slalomsko kolajno, ki so mu jo kasneje odvzeli zaradi pozitivnega dopinškega testa. Baxter se je štirikrat uvrstil med najboljšo deseterico in enajstkrat med najboljših petnajst. »Rekel sem si le, zdaj imaš priložnost, izkoristi jo. Pritisk pred drugim nastopom je bil ogromen. Ponosen sem, da sem mu bil kos. Drugo mesto je zame kot zmaga,« je razlagal Dave Ryding, sicer velik navijač Liverpoola. Po uspehu kariere je dejal, da ga je sobotni poraz ljubljenega kluba na domačem igrišču proti Swanseju dodatno požgal. »Če bi se sezona končala zdaj, bi kar poletel. Tako pa bom imel še nekaj priložnosti. Naredil bom vse, da jih bom izkoristil,« obljublja Ryding.