Če je želel trener Manchester Cityja Josep Guardiola po tekmi s Tottenhamom skriti svoje razočaranje in jezo nad končnim razpletom, mu to ni uspevalo najbolje. Da le stežka brzda svoja čustva, mu ni bilo treba spregovoriti, dovolj zgovorni sta bili že njegova mimika in telesna govorica.

Kaj je Katalonca tako zelo pogrelo? Morda, da so njegovi igralci prepoceni zapravili vodstvo dveh golov ali pa, da sodnik Andre Marriner njegovemu moštvu pri izidu 2:1 ni dosodil najstrožje kazni. Morda tudi dejstvo, da so Londončani le 60 sekund pozneje z golom Dela Allija postavili končni rezultat 2:2, ali pa celo vnovična slaba predstava vratarja Claudia Brava, ki je na zadnjih tekmah ubranil zgolj osem od 24 strelov.

Odgovora na vprašanje nekdanji strateg Barcelone in Bayerna Münchna britanski sedmi sili ni želel podati. Namesto tega se je raje spustil v besedno obračunavanje z njo. »Verjetno vas najbolj zanima odločitev sodnika,« se je novinarja televizijske hiše BBC, še preden mu je ta sploh zastavil prvo vprašanje, lotil Pep Guardiola. »Gre za prestižni BBC, zato moramo govoriti o nogometu in ne sodnikih, mar ne,« je bil odrezav 45-letnik. Četudi se je Guardiola želel izogniti neprijetnim temam, pozornost pa skušal preusmeriti na predstavo njegovih nogometašev, je na koncu vseeno komentiral delo sodnikov. »Ko zapraviš toliko priložnosti, kot smo jih mi, imajo sodniške odločitve še toliko večji vpliv. A pravila so pravila. Mogoče mi bo sodnik nekega dne obrazložil, kaj se zgodi, ko je igralec odrinjen,« je bil oster Guardiola.

Da je bil Manchester City oškodovan, sta bila po tekmi sicer prepričana tudi strokovna komentatorja pri BBC in nekdanja nogometna zvezdnika Alan Shearer in Ruud Gullit. A to je za sinje modre, ki so prvič po decembru 2014 zapravili vodstvo dveh golov, na prvenstveni razpredelnici pa se nahajajo na petem mestu, le slaba tolažba.

Nič manj kislega obraza po zadnjem dvoboju niso niti pri Manchester Unittedu, ki je zapravil priložnost, da bi prvič v sezoni skočil pred mestnega tekmeca. Rdeči vragi so bili na gostovanju pri Stoku celo na pragu poraza, a jih je v 94. minuti z zadetkom za 1:1 pred neuspehom rešil Wayne Rooney. Kapetan Anglije je za nogometnega velikana dosegel že 250. gol, s čimer je prehitel legendarnega Bobbyja Charltona in postal najboljši strelec v zgodovini kluba. »Lagal bi, če bi dejal, da nisem razočaran, ker nisem več rekorder. A iskreno lahko rečem, da sem vesel za Wayna. Zasluži si iti v zgodovinske učbenike,« je napadalcu čestital Bobby Charlton. Gol Rooneyja proti Stoku je bil sicer že njegov 180. v premier ligi, a šele drugi v letošnji sezoni tega tekmovanja.