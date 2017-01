Pitchanje ali kako nekoga v čim krajšem času prepričati o svoji ideji, v podjetniškem svetu ni nova stvar, še posebej ne v svetu zagonskih podjetij. Prišla je iz Amerike, kjer se je začelo s pojmom »elevator pitch« (pitchanje v dvigalu). Za prepričevalni nagovor potencialnega vlagatelja ima torej človek le toliko časa, kot traja vožnja z dvigalom. Običajno 30 sekund do minute ali dveh. Pitchanje je le en od sodobnih pristopov oziroma ena od veščin, ki se jih v okviru projekta Podjetniško razmišljanje učijo študentje na Višji strokovni šoli, ki deluje v okviru Ekonomske šole Novo mesto. Pri projektu, ki poteka tretje leto zapored, šola sodeluje z novomeškim Razvojnim centrom, Startupom Novo mesto in posameznimi podjetniki.

»Ko je s tem začel Razvojni center, smo šli pogledat, bili smo na nekaj start-up vikendih, pa tudi v tujini, kjer imajo na univerzah tekmovanja v pitchanju. Tako smo na šoli podjetniško razmišljanje vpletli v naš kurikulum pri dveh predmetih,« pojasnjuje Iris Fink Grubačevič, ravnateljica Višje strokovne šole, kjer izvajajo študijska programa ekonomije in medijske produkcije.

Študente želijo opremiti s podjetniškimi veščinami

V treh mesecih študentje razvijejo svoje podjetniške ideje in se pripravljajo na pitche. Letošnje finalno tekmovanje v pitchanju, ki so ga izvedli v petek in ga po svojem najnovejšem mobilnem studiu prvič tudi neposredno prenašali na šolski spletni strani, je bilo tretje po vrsti. »Vemo, da je treba hoditi z roko v roki z gospodarstvom, slediti trendom zaposlovanja, pripravljati študente za vstop na trg dela. In ker službe ne čakajo, ampak si bodo morali naši študentje že zelo kmalu sami ustvariti svoje delovno mesto, jih je potrebno opremiti s podjetniškimi veščinami in načinom razmišljanja,« dodaja Fink-Grubačevičeva.

Šest najboljših idej so ekipe študentov iz obeh študijskih smeri skušale »prodati« tričlanski strokovni komisiji. »Zagotovo se da idejo prepričljivo predstaviti v zelo kratkem času, če se res vživiš vanjo, imaš dober tekst, si energičen. Imeti moraš dar govora in hitro razmišljati, kajti če se ti nekje ustavi, se moraš hitro znajti. Pa čim manj živčnosti,« sta pogoje za uspeh strnila študenta prvega letnika medijske produkcije Klemen Skopec in Jaka Sajovic.

Da sama ideja ni najpomembnejša, jima je pritrdil tudi član komisije Matic Vidic iz novomeškega Startupa. »Za svojo podjetniško idejo moraš najprej pridobiti partnerje in hkrati tudi vlagatelje. Dejansko moraš pitchati tudi vsaki stranki. Pitchanje je v bistvu prodajanje, oglasni čas, v katerem predstaviš nek svoj produkt. Pri tem je najpomembnejši tisti, ki pitcha, ali ima pravo energijo, ki pokaže, da res živi za ta produkt.« Ideja je torej lahko še tako dobra, a če ekipa ni prava ali pa če je človek ne zna razviti sam, potem ideja ni pomembna, pravi. »Pogosto se zgodi, da ima nekdo slabo idejo, pa je ekipa prava, in idejo nato dodela ali pa jo zamenja.«