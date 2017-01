Delavci javnega zavoda Sončni Kanin so izkoristili zadnje padavine, ko je zapadlo nekaj manj kot pol metra snega, in uredili smučišče Prevala. Razen ob štirisedežnici je smuka možna tudi na progah Podi in Sedlo. Trisedežnici Skripi in Skripi 1 ter dvosedežnica Graben kot tudi smučarske proge ob teh napravah zaradi premalo snega še ne obratujejo.

»Ker povezava z italijansko stranjo še ni možna, tudi skupna karta Kanin-Sella Nevea še ne velja. Če Kanin ne bo obratoval zaradi vetra, bomo organizirali prevoze na Sello Neveo ali Trbiž. Zdaj na spodnjo postajo kaninske žičnice vozi tudi smučarski avtobus,« so povedali pri Sončnem Kaninu v Bovcu.

Za začetnike in otroke vlečnica Podi Na Kaninu, 2300 metrov, je trenutno okoli 75 centimetrov snega. Na svoj račun na Kaninu lahko pridejo tudi najmlajši in začetniki. Njim je namenjena vlečnica Pod. Redno je oskrbovana tudi restavracija Prestreljenik. Tečaje smučanja na Kaninu ima družba z najdaljšo športno tradicijo v Posočju – Soča rafting. Kot pravi njen direktor Goran Kavs, imajo v Bovcu tudi izposojevalnico vsakovrstne smučarske opreme, sank in krpelj. »Poskušamo nekako preživeti zimo. Upamo, da bo kmalu zapadlo še kaj več snega in da bodo na Kaninu lahko čim prej odprli celotno smučišče in povezavo z Italijo,« pravi Kavs. Na vprašanje, ali bodo odprli v preteklosti izjemno priljubljeno sankaško progo na mangartski cesti, pa odgovarja: »Vložek v ureditev sankališča bi bil prevelik, zato letos sankanja z Mangarta ne bo. Podobno je bilo tudi lani, ko ni bilo dovolj snega. Te dni je v Bovcu tudi zelo malo stalnih gostov,« je dodal Kavs.

Sankanje s športnimi sanmi in jota Zato pa se bodo ljubitelji sankanja lahko razveselili tovrstne rekreacije s kobariškega Stola. »Smo edina športna agencija, ki ponuja dnevno in nočno sankanje s Stola. Dve leti ni bilo sankanja zaradi pomanjkanja snega. Letos pa je proga že pripravljena,« pravi Adis Hrovat, direktor športne agencije Rafting Team Bovec. »Vse skupaj je pravo malo popotovanje. Traja dobre tri ure. Iz Bovca goste pripeljemo s kombiji, nato pa pot nadaljujemo z džipi. Sankači dobijo poleg sank tudi vso potrebno opremo. Po progi se spustimo trikrat – prvič za ogrevanje, drugič za vajo in tretjič zares,« razlaga Hrovat in doda, da je v ceno sankanja vključena tudi enolončnica s klobaso v gostilni pri Žvikarju, nedaleč od Bovca. Sankanje po cesti s kobariškega Stola je po besedah Adisa Hrovata primerno tudi za manjše otroke s starši ali skrbniki.

Smučarski tek in ledno plezanje V zgornjem Posočju so smučišče uredili tudi v Logu pod Mangartom, kjer se razvija pravi center zimskih doživetij. Na smučišču Encijan se lahko preizkušajo začetniki in najmlajši. Smučišče z nizkovrvno vlečnico je odprto ob sobotah in nedeljah med 10. in 16. uro. Ob smučišču se je moč tudi sankati. Za ljubitelje teka so pripravili lepo urejeno tekaško progo z idiličnimi pogledi na Mangart in Loško steno. Proga je dolga 3,5 kilometra, v kratkem pa jo bodo podaljšali na 5 kilometrov. Log pod Mangartom je v teh dneh obdan tudi s številnimi slapovi, ki trenutno še ponujajo odlične pogoje za ledno plezanje.