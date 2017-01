Ena prvih razlik, ki jih opazite, ko v Nemčiji iščete najemniško stanovanje, je, da velika večina najemodajalcev oddaja stanovanja za večletno obdobje in neopremljena. Če je stanovanje na voljo opremljeno, pa je običajno opremo treba odkupiti. Trg je zelo živahen, še posebno v velikih urbanih središčih, kamor spada tudi finančno središče celinske Evrope – Frankfurt. Lastniki stanovanj in investitorji si zaradi skokovitega naraščanja tako najemnin kot cen stanovanj, namenjenih odkupu, v zadnjih letih manejo roke.

Kako so v primeru zvišanja cen zaščiteni najemniki

Najemniki lahko enostavno preverijo, ali je bilo zvišanje najemnine skladno z zakonodajo ali ne, tako da preverijo, kakšne so najemnine v podobnih stanovanjih na območju, kjer stanujejo. Podatki so prosto dostopni na spletnih straneh občin. Najemniki lahko zvišanju najemnine tudi nasprotujejo, vendar morajo za to navesti razloge. Ne velja le reči, da višje najemnine ne bodo plačevali. Najemodajalec mora nato upravičenost do zvišanja najemnine dokazati na sodišču.

Razlog, da je najemniški trg v Nemčiji tako dobro razvit in živahen, tiči v dejstvu, da je zaradi obsežnega uničenja stanovanjskih nepremičnin po drugi svetovni vojni država intenzivno investirala v socialna stanovanja, lastnike več nepremičnin pa spodbujala, skorajda prisilila, v oddajanje stanovanj. Nemci tudi niso naklonjeni nakupom stanovanj zaradi po njihovem mnenju prevelikih finančnih tveganj, pa tudi banke so precej konservativne pri hipotekarnih posojilih. Hkrati nemški fond najemniških stanovanj v primerjavi s preostalimi nepremičninskimi trgi odstopa po višji kakovosti stanovanj, močno zaščiten pa je tudi najemnik, kar je še dodaten razlog za zelo razvit najemniški trg.

Poleg tega, da je najemnik zakonsko zaščiten pred drastičnimi dvigi najemnine, mora lastnik zagotavljati določeno raven kakovosti stanovanja, najemnika iz stanovanja tudi ne more enostavno izseliti. Najemodajalec lahko dolgoročno najemno pogodbo razdre le, če dokaže, da sam ali njegovi sorodniki potrebujejo stanovanje ali če najemnik huje krši najemne pogoje. Na primer, če ne plača najemnine ali če s plačili pogosto zamuja ali pa kako drugače krši pogoje. Najemnik lahko te razloge uspešno izpodbija s pomočjo tako imenovane socialne klavzule; če namreč dokaže, da bi se ob izselitvi njegove življenjske razmere drastično poslabšale.