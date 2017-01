V nemških bančnih poslovalnicah zmanjkuje prostih bančnih sefov, je pred nedavnim poročal finančni časnik Handelsblatt, ki je opravil raziskavo med 25 največjimi bankami in hranilnicami. V anketiranih bankah je v povprečju zasedenih več kot 80 odstotkov vseh trezorjev.

Ključen razlog za večje zanimanje za bančne trezorje je občuten porast vlomov in bojazen Nemcev, da bodo tudi njihov dom nekoč obiskali kriminalci. Leta 2015 je nemška policija zabeležila 167.000 vlomov in poskusov vlomov, kar je deset odstotkov več kot v letu prej. Porast pripisujejo predvsem delovanju tujih kriminalnih združb. Med razloge za naval na nemške bančne sefe pa po ugotovitvah Handelsblatta sodi tudi strah varčevalcev pred negativnimi obrestnimi merami na bančne vloge in depozite.

V Münchnu kar 40-odstotna podražitev najema Zaradi porasta povpraševanja morajo nekatere banke voditi sezname interesentov, čakalne dobe za najem prostega sefa se podaljšujejo, najemnine naraščajo. Stadtsparkasse München je najemnino podražila kar za 40 odstotkov, Commerzbank pa za 19 odstotkov. Kljub tem podražitvam v nemških bančnih upravah predvidevajo, da se povpraševanje letos ne bo zmanjšalo, je poročal nemški časnik. Tudi v Sloveniji je lani poraslo število vlomov. Policija je evidentirala 11.495 velikih tatvin, kar je dobrih 12 odstotkov več kot leta 2015. Kljub temu večina bank na Slovenskem ne zaznava podobnih trendov kot v Nemčiji, izhaja iz podatkov, ki jih je Dnevnik zbral med ponudniki najema bančnih sefov po Sloveniji. V Abanki imajo že vrsto let visok odstotek zasedenosti sefov, ki se bistveno ne spreminja. Ta čas je od skupno 6056 sefov zasedenih 84 odstotkov. »Rednih cen v zadnjem času nismo spreminjali,« pravijo v Abanki. »Za nove najemnike pa imamo trenutno na voljo posebno ponudbo, to je 50-odstotni popust pri letni najemnini za sefe velikosti A in B v poslovalnici Trnovo.« Tudi v ljubljanskih poslovalnicah NLB je ta čas zasedena večina sefov. »Zanimanje se bistveno ne spreminja. Primerjava z lanskim letom kaže manj kot dvoodstotno povečanje zasedenosti,« pravijo v naši največji banki. Cena najema sefa je enaka ne glede na lokacijo in je v minulem letu niso spreminjali. »Podatka o številu sefov na posameznih lokacijah pa vam zaradi varnosti ne moremo posredovati,« so še sporočili iz NLB. »Povpraševanje v zadnjih štirih letih konstantno raste,« ugotavlja Aleksander Batič, izvršilni direktor uprave banke za področje poslovne mreže NKBM. Kot razlog rasti Batič izpostavlja prav bojazen pred vlomi. »Povpraševanje po sefih je konstantno in v Ljubljani že presega naše obstoječe zmogljivosti, v Slovenj Gradcu so sefi še na voljo, saj smo jih ponudili šele pred kratkim,« pa pravijo v BKS banki, ki najem omogoča samo svojim komitentom. O podražitvi najemnin ta čas ne razmišljajo.