Blaža Zafošnika, Marka Mundo in Jerneja Mirta iz celjskega Viarja, ki v teh dneh praznuje drugo obletnico delovanja, domače gnezdo pa si je spletlo v Inkubatorju savinjske regije, smo ujeli zadnji dan pred odhodom v Seattle. Podjetje, ki ustvarja izdelke za uporabo virtualne resničnosti v poslovne namene, je namreč po štirimesečnem usposabljanju v visokotehnološkem B2B pospeševalniku 9Mile Labs, ki so ga končali oktobra lani, pred pomembno prelomnico.

Med junijem in oktobrom, ko so imeli demonstracijski dan, so se posvečali predvsem izboljševanju svojega produkta viar360, urejevalnika za virtualno resničnost, se nato preselili v Microsoftove prostore, zaposlili strokovnega direktorja, v Sloveniji povečali število zaposlenih s sedem na 11, zdaj pa so v zaključni fazi pogovorov z vlagatelji. »Izkušnja v pospeševalniku 9Mile Labs je neprecenljiva in ničesar ne bi spremenili. Priporočam ga tudi drugim zagonskim podjetjem. Naši mentorji so vsak teden preverjali naš napredek, ki smo ga morali dokazovati s konkretnim produktom, ne le z besedami. Tako smo ves čas delovali, kot da smo že na trgu. Zaradi tega ekipa hitreje napreduje, kot bi sicer, saj je dobesedno potisnjena v to,« je pojasnil Jernej Mirt, direktor podjetja Viar.

Ekipa Viar je imela prek pospeševalnika tudi dostop do menedžmenta Microsofta, Amazona, Boeinga. »Če bi v Seattlu delali neodvisno in ne bi bili vključeni v pospeševalnik, vsega tega ne bi bili deležni,« pojasnjuje Mirt. Pogajanja z investitorji, ki pričakujejo, da je podjetje, v katerega vlagajo, v Seattlu tudi zaradi lažje komunikacije in da mu lahko ves čas stojijo ob strani, naj bi končali v slabem mesecu dni. Poleg tega na ameriškem trgu težko uspešno prodajaš, če nisi tam.

Ko se počutiš kot v živo na koncertu

Njihova želja je izdatneje finančno podpreti razvoj in produkcijo očal viarbox in viar360. »Prenizkega minimalnega zneska tudi ne smeš postaviti, saj to pomeni, da podcenjuješ trg in da pravzaprav ne veš, kaj delaš,« je pojasnil Mirt. Nagovarjajo praktično vse industrije, od avtomobilske, v kateri viarbox uporabljajo na primer Audijevi in Volvovi prodajalci, da kupcu čim bolj plastično pričarajo avtomobil in prednosti vožnje, do turizma, vojaške industrije, medicine, trgovine, športa, s pomočjo virtualne resničnosti si posameznik lahko pričara vzdušje na koncertu ali meditira ali pa se sprehodi po parku. Viar je primeren tudi za kadrovike, saj olajša iskanje kadrov iz tujine, kar je pri pridobivanju največjih talentov izjemnega pomena.

Viar je lani podeseteril prihodke glede na prejšnje leto, letos pa nameravajo nadaljevati v istem ritmu in doseči milijon evrov prihodkov. Taka so tudi pričakovanja njihovih vlagateljev. In kako bo Viar videti leta 2020? »Tedaj bi morali svoje podjetje že prodati. Tak je naš načrt. In tudi vlagatelji ne želijo slišati, da boš čez 15 let še delal v podjetju. Načrtujemo torej izhod in zato smo zdaj pripravljeni delati 200-odstotno, saj smo prepričani, da bomo za to poplačani,« razmišlja Jernej Mirt.