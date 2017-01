Kdor ne pozna Davida Kneza, zagretega športnika, ki je kot diplomirani inženir energetike in procesnega strojništva še do nedavnega delal kot projektant orodij za brizganje plastike v ETI Proplast, težko razume, zakaj se je pred dvema letoma spustil v svet tekstila, zdaj pa na platformi za množično zbiranje denarja Kickstarter osvaja navdušence drugačnosti in izvirnosti v modni in obutveni industriji. Izdelal je namreč inovativne elastične vezalke, ki bistveno olajšajo in pohitrijo obuvanje, saj zavezovanje ni več potrebno.

Vezalke imajo na koncu poseben obroček, ki omogoča, da jih enostavno zapnemo tako, da obroček namestimo na navojni žebljiček. Vezalke se lahko namestijo na vse čevlje z luknjami, saj bučko z vijakom pritrdimo na zgornji dve luknji čevlja, vezalko pa napeljemo od zgoraj navzdol. Nato naredimo vozel in že smo nared. David pravi, da bo rešil tudi težavo z vozlom, ki ga naredimo na koncu čevlja, saj je po njegovem mnenju sedanja rešitev le začasna.

Namensko spreminjal obliko in funkcionalnost

Pred leti ga je navdušilo delo s tekstilom. Opravil je tečaj šivanja, kupil šivalne stroje in nastajati je začela njegova unikatna linija oblačil in kasneje obutve pod blagovno znamko InDavidual. Pri oblikovanju čevljev, s katerimi bi dopolnil linijo oblačil, je želel preoblikovati klasične vezalke. Idejo za drugačne vezalke, sedaj pod blagovno znamko QuickShoeLace, je dobil med skiciranjem čevlja. Na posameznih delih oblačil in čevljev je spreminjal obliko in funkcionalnost, da bi lahko naredil svoje izdelke še bolj izvirne.

»Pri risanju sem namensko spreminjal vezalko, ker se mi je zdela starejša različica enostavno preživeta. Po 15-minutnem premisleku sem dobil idejo, da mora biti vezalka elastična in se mora zapenjati. Prav iskanje rešitve za zapenjanje mi je delalo največ preglavic. Prvi prototipi vezalke so bili narejeni kar iz žice in z obročkom za ključe. Po dveh letih izpopolnjevanja in dopolnjevanja vezalke nam je uspelo zapenjanje narediti udobno in preprosto za uporabo « je pojasnil Knez, energičen in nasmejan Zasavec.

»Vendar pa zame to ni bil problem, bil je predvsem izziv. Sam imam zelo rad uganke in iskanje rešitve mi je predstavljalo izziv. Naše šole učijo prav nasprotno, saj bi problemu lahko rekli izziv in spodbujali mlade k pozitivni naravnanosti. A dejansko je vse rešljivo,« je v pogovoru dejal Knez, ki je minuli petek testiral še vezalke za drsalke, saj je sam navdušen hokejist, lažjega zapenjanja pa bodo kmalu deležni tudi pohodniki in hribolazci. Elastike so sicer univerzalne dolžine, ker pa so namenjene različni obutvi, so različno elastične.