Voditelji evropskih skrajno desnih in populističnih strank so prepričani, da bo Evropa, tako kot ZDA, doživela preporod patriotizma, sami pa se vidijo na čelu tega vala. Pričakujejo, da jih bodo letos na oblast popeljale prav tiste sile, ki so pot do zmage tlakovale novemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

V soboto so se v nemškem Koblenzu zbrali najvidnejši voditelji skrajno desnih in populističnih evropskih strank. Predsednica francoske Nacionalne fronte Marine Le Pen je prepričana, da se bo letos, podobno kot lani anglosaksonski svet, politično prebudila tudi celinska Evropa. »Priča smo umiranju enega sveta in rojstvu novega, polnega upanja,« je dejala Le Penova in napovedala pomlad patriotizma.

Evropske institucije ljudem perejo možgane

V Nemčiji bodo letos jeseni potekale zvezne parlamentarne volitve. Merklova je napovedala vnovično kandidaturo za kanclerski mandat, medtem pa si skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AFD) obeta, da bo prvič po ustanovitvi leta 2013 vstopila v parlament z od 10 do 15 odstotki podpore volilcev.

Predsednica stranke Frauke Petry, ki se je rodila v vzhodni Nemčiji, je v svojem govoru opozorila, da tako evropske kot nemške inštitucije, med drugim parlament, evropskim državljanom perejo možgane in da je to pranje možganov precej bolj zvito, kot je bilo pranje možganov, ki ga je izvajala socialistična propaganda.

Danes je, tako Petryjeva, nazadnjaško in staromodno držati se svojih običajev in tradicije, še posebno, če si bel Evropejec. Zato je pozvala h kulturnemu in duhovnemu preobratu, pri čemer je požela močan aplavz in vzklike podpore iz množice.

Skrajno desne in populistične stranke bi na letošnjih volitvah po več evropskih državah utegnile dobiti precejšen del podpore volilcev. Geertu Wildersu, voditelju nizozemske svobodnjaške stranke, se obeta zmaga na marčnih parlamentarnih volitvah. Le Penovi ankete napoveduje potegovanje za zmago na bližajočih se predsedniških volitvah v Franciji. Parlamentarne volitve bi letos utegnile potekati tudi v Italiji, kjer evroskeptični stranki Severna liga in Gibanje petih zvezd Beppa Grilla pridobivata na podpori. Kongres vodij skrajnih desnih in populističnih strank, ki ga je organizirala protievropsko nastrojena politična skupina evropskega parlamenta Evropa držav in svobode, katere član je tudi mož Petryjeve Marcus Pretzell, je bil tako namenjen predvsem nabiranju podpore volilcev na bližajočih se volitvah. Pokazati so želeli, da so močni in da se v evropski politiki obetajo spremembe, kjer bodo ponovno pomembne nacionalne države in ne več Bruselj, EU in evro.

In medtem ko je potekal kongres skrajnih desnih in populističnih strank, so se v Koblenzu na demonstracijah zbrali tudi njihovi nasprotniki. Kakšnih 3000, med njimi tudi predsednik SPD Sigmar Gabriel, jih je opozarjalo, da so njihove ideje nevarne za mir v Evropi in da se ljudje resnosti razmer ne zavedajo. Opozarjali so, da so ideje skrajne desnice in populistov nevarne, saj zbujajo nevarne nacionalizme in protidemokratične vrednote.