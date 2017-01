Ideja o službi za nadzor organizacije poslovanja sodišč, ki se je porodila že nekdanjemu pravosodnemu ministru Senku Pličaniču, je pod njegovim naslednikom Goranom Klemenčičem tudi zaživela. Čeprav ima služba za nadzor zakonsko podlago že od leta 2013, se do pred kratkim nihče od sodnikov ni želel prijaviti na razpis za vodenje te službe. Službo, ki sicer deluje v okviru pravosodnega ministrstva, pa lahko vodi le na ministrstvo dodeljeni sodnik.

Na pravosodnem ministrstvu so vodjo konec lanskega leta le našli, decembra sprejeli pravilnik, po katerem bo služba delovala, konec leta pa je sodna »inšpekcija« tudi zaživela. V službi je pet uslužbencev pravosodnega ministrstva – skupaj z vodjo, Miranom Jazbinškom. Na ministrstvo dodeljeni celjski sodnik se je pred tem od vodenja tamkajšnjega okrožnega sodišča poslovil s tožbo in zato po mnenju naših sogovornikov nosi ne najbolj primeren »nahrbtnik«.

Podobno razmišlja tudi predsednica sodniškega društva Janja Roblek , čeprav hkrati priznava, da je ministrstvo nekatere pripombe sodnikov upoštevalo in je tako v predpisih poudarjeno, da se služba ne bo smela vmešavati v delo sodnikov in njihovo neodvisnost. Služba naj bi tako nadzorovala predvsem sodno upravo. A vendar: »Tak nadzor je kljub vsemu težnja izvršne oblasti po vpletanju in nadzorovanju sodne veje oblasti. Čim je treba pisati poročila ministrstvu, je to neke vrste pritisk,« o občutljivem preseku dveh vej oblasti razmišlja Roblekova, ki s kolegi čaka, da vidijo, kako bo nadzor deloval v praksi. Spominja se namreč pregledov sodnih taks, v katerih so uradnike ministrstva preveč zasrbeli prsti in so veselo listali po sodnih spisih.

Bolj konkreten je predsednik sodnega sveta dr. Marko Novak : »Menim, da je pravilnik preveč splošen in da so varovalke premalo dorečene. V sodnem svetu tudi konceptualno nasprotujemo tej rešitvi, saj se nam zdi neprimerna z vidika ločitve vej oblasti. Ministrstvo ima že tako in tako možnost predlagati nadzorstveno pritožbo,« nam je povedal Novak, ki dodaja, da tovrstne zunanje nadzorne službe sodstva v primerljivih sistemih delujejo kvečjemu v okviru sodnega sveta, ne pa neposredno pri nosilcu izvršne oblasti.

Z nadzorno službo, ki je začela delovati znotraj pravosodnega ministrstva, se na vrhovnem sodišču, sodnem svetu in sodniškem društvu tudi danes ne strinjajo. Na vrhovnem sodišču pojasnjujejo, da so imeli tudi na decembra sprejeti pravilnik več pripomb, sicer pa gre za zakonodajno rešitev, ki ji ni več mogoče ugovarjati.

Jazbinškov konflikt

Na pravosodnem ministrstvu kljub temu ocenjujejo, da do večjih konfliktov v praksi ne bo prihajalo, in upajo na korektno obojestransko sodelovanje. »Služba bo delovala skladno z vnaprej pripravljenim in sprejetim letnim načrtom dela, ki bo zajemal različna področja poslovanja sodišč. Služba pa ima tudi možnost tako imenovanega izrednega nadzora, ko se seznani z domnevno nepravilnostjo pri poslovanju sodišča, za katero glede na njeno naravo, obseg, dolgotrajnost, ponavljanje ali druge okoliščine oceni, da je nadzor potreben,« pravijo na ministrstvu. Klemenčič in sodelavci so sicer mnenja, da bo imela služba največ dela s postopki obravnavanja nadzorstvenih pritožb zaradi prepočasnega sojenja. Torej, da bodo vskočili, če bodo sumili, da prihaja do neupravičenih zastojev v sojenju.

Na ministrstvu hkrati menijo, da bodo dodana vrednost službe tudi praktične izkušnje njenega vodje, sodnika Mirana Jazbinška, ki je v preteklosti vodil celjsko okrožno sodišče. Toda nad izbiro prvega nadzornika sodišč naši sogovorniki niso ravno navdušeni. »Osebnih očitkov nimam, vendar pa smo zaradi dogajanja na celjskem sodišču izvedli celo obisk sodnega sveta,« denimo pove Novak.

Sodni svet Jazbinška ob vnovični kandidaturi za predsednika celjskega okrožnega sodišča ni podprl in je za vodjo imenoval njegovega protikandidata Matevža Žuglja. Jazbinšek se je s tožbo obrnil na upravno sodišče, do pravnomočnosti pa Žuglju ni želel predati poslov. Upravno sodišče je kasneje Jazbinšku delno ugodilo in odločanje vrnilo v nov postopek, v katerem je sodni svet ponovno izbral Žuglja. Sledila je še ena Jazbinškova tožba, v drugo neuspešna. Po neuradnih informacijah naj bi Jazbinška sicer funkcijo stala ne najboljša organizacija poslovanja in domnevne težave v komunikaciji z okrajnimi in višjim sodiščem.