Preseneča pa, kot rečeno, njegova podpora Cerarjevemu zavestnemu kršenju ustave in mednarodnega prava. Premier Miro Cerar ga je (nespretno) sicer skušal prikriti s prozornim izgovorom, da ne ustave ne mednarodnega prava ni mogoče razumeti tako, kot da državi onemogočata obrambo pravic njenih državljanov pred grozečo nevarnostjo (kar ni res, ker to omogočata, kadar je to res potrebno) – dr. Zupančič pa je temu zdaj dodal, da ima tako početje opravičilo v IV. protokolu k EKČP. V kratkih minutah v Odmevih tega seveda ni mogel natančneje pojasniti, vendar niti poskusil ni – omenil je le, da so tam taki zakonski omejevalni posegi dovoljeni prav zaradi zagotavljanja varnosti in reda v državi.

Ne, taki pa ne! Take omejitve, kot jih ta protokol dovoljuje, Slovenija in druge države v svoji imigracijski zakonodaji že imajo (prepovedujejo vstop v državo brez ustreznih dokumentov itd.) – s tem pa države nikakor niso odvezane dolžnosti spoštovanja drugih mednarodnih konvencij in svojih lastnih ustav. To pa Cerarjev zakonski predlog grobo krši.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče