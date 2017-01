Hokejisti Olimpije so že po dveh od desetih tekem v drugem delu EBEL zakockali vse možnosti za vidnejši dosežek v novi porazni tivolski zimi. Po petkovem debaklu v Beljaku (2:8) so na domačem igrišču z 1:2 klonili še proti češkemu Znojmu. Na zadnjih 21 tekmah je Olimpija slavila le enkrat.

Po številnih odhodih iz kluba so Ljubljančani danes zaigrali le s sedemnajstimi hokejisti v polju. Znojmo je Olimpijo nadigral (streli v okvir vrat 20:39), a se je moral za vse tri točke potruditi do zadnje sirene. V zadnji minuti prve tretjine so slovenski prvaki z golom Boštjana Groznika povedli, nato pa v nadaljevanju zamudili nekaj izrazitejših priložnosti za povišanje vodstva. Znojmo je ljubljansko neučinkovitost izkoristil, zmago sta mu prinesla strelca Boruta in Podešva. Olimpija je po dveh tekmah še edina brez točk, prvi dve mesti, ki vodita v četrtfinale, pa držita Gradec (10 točk) in Beljak (9). Ljubljančani bodo v petek igrali na Madžarskem pri Albi, naslednji domači preizkus pa jih čaka v nedeljo proti Gradcu.

Jesenice so v alpski ligi sklenile redni del sezone na tretjem mestu. Po zadnji tekmi proti Bregenzerwaldu (5:0) so postale najučinkovitejše moštvo tega drugoligaškega tekmovanja, v katerem bodo pred začetkom končnice odigrali še deset tekem za razvrstitev od prvega do šestega mesta. V sredo bodo v Podmežakli gostili Lustenau.