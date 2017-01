Prvi teniški grand slam v letošnji sezoni še naprej skrbi za velika presenečenja. V Avstraliji, natančneje Melbournu, je prvi šok sledil že kmalu po začetku, ko je v drugem krogu izpadel eden favoritov za končno zmago Novak Đoković. Sinoči sta sledila še dva. Osmina finala je bila namreč pogubna za številki ena tako v moški kot v ženski konkurenci. Britanca Andyja Murrayja je na kolena spravil Nemec Mischa Zverev, Nemko Angelique Kerber pa Američanka CoCo Vandeweghe.

»Verjel sem vase in v svojo igro. Prepričan sem bil, da bo taktika s hitrimi napadi na mrežo po servisu in številnimi rezanimi žogami uspešna. Na koncu se je izkazalo, da sem imel prav, saj Murrayju nisem dovolil, da bi ujel svoj ritem. Tudi fizično sem se počutil odlično. Če bi se dvoboj slučajno zavlekel, bi brez težav zdržal tudi hujše napore,« se je po veliki zmagi smejalo Mischi Zverevu. Nemec, čigar mlajši brat Alexander na lestvici ATP zaseda 24. mesto, bo v četrtfinalu naletel na novo visoko oviro, saj ga čaka obračun z Rogerjem Federerjem. Švicar je v osmini finala na kolena v petih nizih spravil Japonca Keija Nišikorija, strokovnjaki pa so si enotni, da štirikratni zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije po povratku na teniška igrišča deluje suvereno.

Nekoliko manjše presenečenje kot izpad Murryja je poraz Angelique Kerber, saj Nemka v letošnji sezoni še vedno lovi pravo formo. Če bo Serena Williams v Melbournu prišla do končne zmage, bo Kerberjeva izgubila tudi prvo mesto na lestvici WTA. »Da sem v Melbournu branila lansko zmago in bila hkrati številka ena, je bila zame nova izkušnja. Iz tega se moram marsikaj naučiti,« je po porazu dejala Angelique Kerber.