Že res, da ob »Mati, kave mi dajte« najprej pomislimo na Ivana Cankarja (1876–1918) in njegovo znano črtico Skodelica kave, kjer tudi zapiše: »Prišla je mati; stopala je počasi in varno, v roki je nesla skodelico kave.« A časi se spreminjajo in vedno več ljudi pomisli na sodobne črno-bele poslikane skodelice polonapolona… in šele zatem na omamno dišeč pripravek z božanskim okusom. Zmagovalna kombinacija je poosebljena skodelica in izbrana izvrstna kava. Vse po našem okusu. Popolnoma indivdualizirano.

Polona Pačnik, odlična ilustratorka, se je po končani srednji šoli podala študirat v Pariz, kjer je končala študij mode in modne ilustracije. Ko se je vrnila v Slovenijo, je preizkušala različna področja delovanja, od kostumografije, modnega oblikovanja do marketinga, risanja, pisanja in celo gradbeništva. Sama pravi: »Pred nekaj leti mi je verjetno padla opeka na glavo med spanjem, da sem dobila to izvrstno idejo, da bom delala skodelice z osebnostjo. Sem si rekla: znam dobro risati, pa fino pisati, pa res rada pijem kavo, drugih znanj pa za to, da imam posel s skodelicami, najbrž ne potrebujem.«

In uspelo ji je. PolonaPolona je danes blagovna znamka, ki predstavlja skodelice z osebnostjo in »biznis s šalicami«. Za to, da si danes lahko izberemo skodelico med več kot 70 motivi, je bilo potrebno veliko vztrajnosti, poskusov in neomajnosti. Prve skodelice so bile narisane na roko in pečene v njeni kuhinjski pečici. A želela je odličen izdelek, kakovostnejšo izdelavo, vrhunsko podobo… Ni pa želela delati s keramiko, temveč z bolj finim materialom, porcelanom. V Sloveniji nimamo industrije porcelana, zato je iskala po Hrvaški in Italiji. Danes so vse njene skodelice narejene v imenitnih proizvodnjah porcelana med Češko in Hrvaško, v majhnih krajih, kjer ljudje delajo porcelanaste skodelice že zadnjih šestdeset let. Skupaj se trudijo, da bi zagotavljali najboljšo kakovost.

Kakovost izdelave, duhovita in izvirna ideja ter minimalistična, lepo oblikovana ekoembalaža so največja dodana vrednost sicer banalnega izdelka kavne skodelice. Zato ne čudi, da skodelica potuje prek meja Slovenije in liki na snežno belem porcelanu humorno nagovarjajo tudi v drugih jezikih. »Zakaj ne bi liki govorili svojega maternega jezika – Sigmund nemško, Viktorija angleško, France slovensko, Miroslav hrvaško?« pravi Polona Pačnik.

Skodelice so na voljo za macchiato (9 cl), kapučino (20 cl) in belo kavo (35–40 cl), tu je še posebnost, servirni krožnik rokenrol LP. Skodelice se prodajajo v trgovinah in enakovredno tudi po spletu. Navdih za izbor osebnosti na skodelicah dobi s prebiranjem najljubših pisateljev in poetov, fascinacijami z znanstveniki, rokenrolom ali v pogovoru s prijatelji, sosedi… Polona Pačnik jih je narisala, si izmislila tudi posebno nabrite reke, jim jih položila v usta in jim dopisala nadrobne opise osebnosti. Kot pravi: »Ker vsi radi vemo, s kom pijemo kavo.«