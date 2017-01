Londonski trio The XX je v leto 2017 zakorakal kar se da udarno. Po dobrih štirih letih premora je na petek 13. izšel njihov tretji studijski dolgometražec z naslovom I See You in napovedani zimski datumi evropske turneje, ki se bo pričela februarja na Švedskem. A premor, če smo bolj natančni njihova petletna diskografska pavza, je bil le na papirju, kajti za potrebe novega albuma, snemanja in produkcije so se Jamie, Oliver in Remi v zadnjih dveh letih razleteli na vse konce sveta.

V nekem ustvarjalnem smislu so The XX bili razcepljeni med seboj in na pol poti od New Yorka, prek Reykjavika in Los Angelesa, pa vse do rojstnega Londona in mesteca Marfa v ameriškem Teksasu. Prav Marfa naj bi odigrala pomembno vlogo pri vnovičnem zbližanju skupine in nastanku albuma I See You, kar je delno tudi vidno iz videospota za skladbo On Hold. Zdi se, da so The XX daleč od oči širne javnosti in medijev uspeli strniti svoje vrste in si zaupati intimo kot nikoli doslej. V njihovi ne tako dolgi glasbeni karieri sicer ni bilo globljih turbulenc ali razhajanj, toda prvotni kvartet iz Londona je dodobra presenetil že uspeh prvenca XX iz leta 2009. Minimalistična dream pop liturgija v trajanju 38 minut je zadostovala, da so glasbeni mediji, večno žejni novotarij in svežih imen, skupino The XX ustoličili, ne le kot novi otoški glasbeni up, temveč so jo primerjali tudi z nespornimi prvaki britanskega popa in rocka.

Nekateri so šli tako daleč, da so jih razglasili za »naslednike The Beatlesov!? Kakorkoli že. Ustvarjeni glasbeno-medijski vakuum in lovorike glasbenih nagrad so skoraj pogoltnile skupino, katere članstvo je takrat ravnokar (za)korakalo v dvajseta leta. Z odhodom Barie Qureshi, ki je skrbela za klaviature, se je skupina začela podpisovati kot trio in pretekla so solidna tri leta do njihovega drugega albuma Coexist, ki je nadaljeval zgodbo male nočne glasbe za zaljubljene in tiste malo manj. Medprostor vokalne (iz)menjave med kitaristko Romy Madley Croft in basistom Oliverjem Simom je zapolnil čarodej z mešalne mize Jamie Smith alias Jamie XX, ki je v vsem tem času začel figurirati kot ustvarjalec zvočnih pokrajin in producent velikega zaupanja za novi vzlet novega klasičnega britanskega in svetovnega popa. Album Coexist je (ko)eksistiral v bolj diskretnih odtenkih romanesknega vzdušja, ki nam je na enemu mestu prinašal sintetizirano klubsko vzdušje in zven kitarskih strun. Onkraj rahločutnosti in razrahljanosti.

Za skupino, ki vse adute daje v dualističen vokalni preplet sila izjemnih pevskih sposobnosti Romy in Oliverja, se novi album I See You sliši kot vrhunska nadgradnja dosedanje glasbene poti skupine The XX. Z nujnim poudarkom, da novi album, poleg omenjenih pevskih vedet, briljira tudi z virtuozno elektronsko pop produkcijo Jamieja Smitha, ki uspeva frekvenčno povzdigniti ezoteričen glas pevke Romy Madley Croft. Zato ne preseneča dejstvo, da so se skozi scenosled pričujočih se hitov, kot so Say Something Loving, Lips, Brave For You, Dangerous in že omenjena On Hold, izkristalizirale primerjave novih The XX, na precepu med Kate Bush in Everything But The Girl. A to so le analitične postojanke za lažje razumevanje sila originalnega glasbenega izraza londonskega tria, ki bo z novim albumom, četudi smo šele na začetku glasbenega leta 2017, resno konkuriral za album leta. Kajti tisto, kar najbolj opiše vsebinskost in slišnost albuma I See You, je rahločuten preplet nepričakovanih zvokov in simbioza pravšnjih odmerkov dokaj nekonvencionalnih prijemov v standardizirani preobleki alternativnega popa.