Ko sta Tomislav Jovanović - Tokac in Dušan Obradinovič - Obra na pogorišču novomeškega Mercedes benda sestavila skupino Dan D, verjetno nista vedela, da bo to skupina, ki bo temeljno in temeljito zaznamovala slovensko rokovsko sceno v novem tisočletju. Po vseh hitih in ploščah se jim je nazadnje zgodil dvojni album DNA D, ki je še najbolj razdelil poslušalce in kritiko, kar je za ustvarjalce zagotovo dobro znamenje.

DNA D najbolj razdelil občinstvo

Tokac, frontmen, prihaja iz Karlovca in se je v Novo mesto preselil prek Reke na začetku devetdesetih prejšnjega tisočletja, ko se je Hrvaška znašla v vojni. Ker ni mogel ostati s starši, je prišel k sestri v Novo mesto in kmalu spoznal Obradinoviča, s katerim sta se hitro odpeljala v svet rokenrola, ljubezen pač, ki, če je prava, redko jenja. Po Mercedes bendu, ki je bil za Tokca ogrevanje za vzpon proti vrhu, je s skupino Dan D zablestel in naredil nekaj hitov, ki zdržijo tudi po desetih letih, kar je napoved za zimzelene dni. Voda, Love Song, Pozitivne misli, Čas, Katere barve je tvoj dan, Ko hodiš nad oblaki in Plešeš so le nekatere pesmi, ki so danes že v antologiji slovenske glasbe novega tisočletja.

Tokac se je slovenskega jezika naučil šele v Novem mestu, kar je prednost, saj se izvorna ideja, metaforika in artikulacija, sploh v rokenrolu, celo v književnosti in drugih aktivnostih, povezanih z jezikom in besedovanjem, najbolje razvija, če ne veš ničesar o izvorni ideji, recimo temu tako, in v tem primeru je to jezik. Kadar poslušate Tokčev glas, imate sicer občutek, da je od nekje drugje, čeprav poje slovensko; a kmalu sem dojel, da se ta glas vije iz davnih temeljev, ki so jih položili veliki mojstri rokenrola, Tokac pa je vse skupaj redefiniral in naviziral po svoje, zato je za njegov endemičen vokal najbolj primerna oznaka tokavščina, saj mu predhodnika prav zaradi naštetih okoliščin ni mogoče določiti.

Uspešni plošči Ura letenja za ekstravagantne ptice je kasneje in nazadnje sledil dvojni album DNA D, ki je najbolj doslej razdelil fene in kritiko. Tokac na to pravi, da misli, da v povprečju ljudje nimajo radi sprememb in se raje zatekajo v varno zavetje svoje domačnosti ter prijetnemu objemu znanih viž in melodij. Za umetnika sta varnost in udobje najslabše, kar se mu lahko zgodi, saj to uniči njegovo kreativnost in avanturistični duh. Če si trgovec, potem ljudem ponudiš tisto, kar imajo radi, oni pa bodo pripravljeni plačati najmanj, kolikor se da. Mislim, da mi bolj kot to cenimo našo publiko in jim skušamo dati največ, kar lahko dobijo od skupine Dan D. Resničnost je pač taka, da vse bolj tonemo v potrošniško družbo in je glasba postala artikel s police, v veliki meri le zabava in zadovoljevanje okusov množice, le v manjši meri pa raziskovanje notranjih pejsažev in želja po komuniciranju z drugimi dušami, pa ne samo na osnovi najnižjih prvinskih čustev. Tu vidim prepad.