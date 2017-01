Kazalo je, da bo to še ena v nizu klasičnih gostujočih predstav Olimpije v letošnji sezoni. V 19. krogu lige ABA so namreč Ljubljančani v Zagrebu proti Ciboni v tretji četrtini že zaostajali za 14 in bili na poti k 11. porazu. A nato so se stvari v igri zmajev spremenile. Gostiteljem so od tistega trenutka do konca obračuna dovolili le še 15 točk, sami pa jih v njihov koš nasuli kar 40 in se upravičeno veselili šestega uspeha na zadnjih osmih obračunih jadranskega tekmovanja, s katerim so na šestem mestu ujeli Igokeo.

Eno ključnih vlog pri zmagi je znova odigral Brandon Jefferson. Potem ko je proti Partizanu v Tivoliju v zaključku tekme zadel dve zaporedni trojki, je vajo ponovil tudi v Zagrebu, kjer je prav tako za zadetima zaporednima metoma izza črte 6,75 metra pokopal vse upe Cibone za morebiten uspeh. »V zadnji četrtini sem imel težave z osebnimi napakami, a me je odlično nadomestil Jan Barbarič. Dobro je odigral tudi Stevan Milošević, v tretji četrtini pa je svoje minute odlično izkoristil Devin Oliver. Zmagali smo zgolj zaradi dejstva, da smo dobro odigrali kot ekipa. Zelo pomembna zmaga, ampak že gledamo naprej,« na trud in doprinos soigralcev po zmagi ni pozabil Brandon Jefferson.

Prešerno je bil razpoložen tudi trener Olimpije Gašper Okorn. »Zelo pomembna zmaga. Želeli smo dokazati, da na prvi medsebojni tekmi nismo bili pravi. Želimo si čim prej zagotoviti obstanek v ligi ABA, hkrati pa z enim očesom gledamo proti šestemu mestu. Imamo zelo težak razpored v naslednjih krogih. Tekmo smo v drugem polčasu dobili zaradi dobre obrambe, saj smo Ciboni dovolili zgolj 24 točk. V drugem polčasu smo odigrali veliko bolj agresivno, v ključnih trenutkih pa smo dobro ustavili Žorića, Šakića in Reynoldsa. V napadu smo odigrali zelo potrpežljivo. Ključni trenutek tekme je bil, ko se je Cibona oddaljila na dvanajst točk prednosti, Jefferson je dobil četrto osebno napako, nam pa se je uspelo vrniti v igro. Na vse to smo se odzvali fantastično in zasluženo dobili tekmo.«

Cibona – Union Olimpija 68:79 (21:18, 44:39, 56:55) Dvorana Dražena Petroviča, gledalcev 1000, sodniki: Hordov (Hrv), Nešković (Srb), Špendl (Slo). Cibona: Reeynolds 6 (2-2), Šakić 10 (5-4), Marinelli 8 (2-1), Marić 2 (2-2), Žorić 16 (6-6), Ćorić, Bošnjak 6, Rozić 7 (2-2), Sulejmanović, Slavica 8 (2-0), Joksimović 5 (1-0), Gospić, trener: Mulaomerović. Olimpija: Barbarič 3 (4-3), Oliver 15, Bubnič, Mulalić 11, Pelko, Milošević 13 (2-1), Janković 6 (4-0), Jefferson 18 (6-4), Jurček, Hrovat 13 (2-2), trener: Okorn. Prosti meti: Cibona 22-17, Olimpija 18-10. Met za dve točki: Cibona 37-15, Olimpija 34-18. Met za tri točke: Cibona 20-7, Olimpija 28-11. Skoki: Cibona 34 (24 + 10), Olimpija 36 (25 + 11). Osebne napake: Cibona 21, Olimpija 20. Igralec tekme: Devin Oliver (Olimpija). Semafor: 11:10 (3. minuta), 17:12 (7), 25:18 (11), 39:33 (18), 53:39 (23), 55:55 (28), 58:59 (33), 66:74 (38).