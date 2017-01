V soboto okoli četrte ure zjutraj je občan policiste obvestil, da je na Aškerčevi ulici v Celju opazil neznanko, ki se je smukala okoli vozil in z ostrim predmetom poškodovala pnevmatike. Policisti so pri tem nenavadnem početju prijeli 42-letno Celjanko. Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, je potrdila, da so po opravljenem razgovoru policisti osumljenko odpeljali v psihiatrično bolnišnico Vojnik, kjer je ostala na zdravljenju. Nikoli prej pa je niso obravnavali niti za kakšno drugo kaznivo dejanje.

Doslej so ugotovili, da je pnevmatike poškodovala na več vozilih, ki so bila parkirana na območju Nušičeve, Pohorske, Vrunčeve, Stritarjeve, Brodarjeve in Okrogarjeve ulice v Celju. Glede na to, da jo je občan opazil tudi v Aškerčevi ulici, pa to pomeni, da je morala v mrzli noči prepešačiti vsaj kakšne tri kilometre. Gume, povečini na vsakem avtomobilu zgolj eno in to prednjo desno, se je lotila z nožem. Poškodbe pa so takšne, da se posamezne gume ne da le zakrpati, pač pa jih morajo vozniki zamenjati z novimi. »Jaz imam takšno, da je vulkanizerji niti nimajo na zalogi, zato sem začasno na avtomobil namestil rezervno,« nam je povedal Celjan Stanko Lorger, eden od stanovalcev v Nušičevi ulici, kjer ni ostal nedotaknjen niti en avtomobil. Kot nam je še dejal, je Celjanko pri nenavadnem početju opazil tudi eden od znancev, saj se je na avtomobilu, ko je guma spustila in se je nagnil, sprožil alarm. »Odprl je okno in se zadrl, kaj neki počne. Pa se mu je samo nasmejala, pogledala gor in nadaljevala s svojim početjem,« je povedal Lorger.

Uršula Zdovc, ki se je s hčerjo nameravala odpeljati na smučanje, pa je to, da ima gumo prerezano, ugotovila šele po nekaj metrih vožnje. »Poklicala sem asistenco, da so mi jo zamenjali. Ampak nisem bila edina. Vam povem, da je bila tu, pri nas in v sosednjih ulicah, prava panika. Dva policista sta skoraj štiri ure popisovala škodo in pisala zapisnike, policistka pa je vse fotografirala,« je še povedala Zdovčeva.