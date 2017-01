Gledalci ob skakalnici Wielka Krokiew v Zakopanah so v nedeljo spremljali še posamično tekmo, kjer so po včerajšnjih dobrih skokih njihovih skakalcev pričakovali boj za zmago.

V prvi seriji so bile razlike na vrhu zelo majhne, Domen Prevc je kot najboljši Slovenec na 11. mestu za vodilnim Richardom Freitagom zaostajal le 6,6 točke, zato se je v drugi seriji napovedoval napet boj za vrh, v katerem se je najbolje znašel Kamil Stoch. Vsi skakalci so nastopali z rahlim vetrom v hrbet, Stoch pa je izkoristil eksplozivni odriv in se s skokom, dolgim 131 metrov, zavihtel na sam vrh. Na drugem mestu je končal Andreas Wellinger, tretji je bil vodilni po prvi seriji Freitag.

Slovenski skakalci so lahko s svojimi nastopi delno zadovoljni. Domen Prevc je v drugi seriji napredoval na deveto mesto, njegov brat Peter pa z 18. na 13. mesto. Peter je včeraj skakal odlično, zato je danes pričakoval boj za najvišja mesta, a bo povratek v sam vrh smučarskih skokov očitno trajal še nekaj časa. V prvi seriji se v težkih razmerah ni znašel najbolje, drugi skok je bil sicer boljši, a bi ga težko šteli za vrhunskega.

Slovenija je imela še dva finalista, Cene Prevc je tekmovanje v Zakopanah končal na 21. mestu, Jernej Damjan pa mesto za njim. Moška karavana smučarskih skokov se zdaj seli v nemški Willingen, kjer bodo prihodnji konec tedna tekme svetovnega pokala.