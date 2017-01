Najbližje ji je prišla Avstrijka Stephanie Wenier, tretja je bila Tina Weirather. Lindsey Vonn je po včerajšnji presenetljivi zmagi tokrat smučala nekoliko slabše in zasedla deveto mesto, še ena povratnica po poškodbi Anna Veith pa je odstopila.

Tokrat slaba vožnja Ilke Štuhec

Ilka Štuhec se je na progo Kandahar podala s številko 17 in tokrat nastopila nekoliko slabše, v zgornjem delu je še bila v igri za stopničke, v srednjem delu pa je napravila nekaj napak in zaostanek se je povečal. Oviral jo je tudi nekoliko močnejši veter in v cilj je prišla z dvema sekundama in osmimi desetinkami zaostanka. Morda je Štuhčevo nekoliko ovirala tudi poškodba gležnja, najboljša slovenska smučarka letošnje zime pa trenutno zaseda 19. mesto.

Na štartu je še Vanja Brodnik, iz Garmischa pa prihajajo spodbudne novice o Maruši Ferk. Ferkova je včeraj grdo padla, zdravniki so sumili poškodbo hrbtenice, a so današnja poročila mnogo bolj obetavna in Ferkova bi se lahko vrnila že na bližajočem se svetovnem prvenstvu, ki se bo začel čez 14 dni.