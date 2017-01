Slovenska rokometna reprezentanca je prvi test v izločilnih bojih na svetovnem prvenstvu v Franciji prestala z odliko. Po hudem porazu s Španijo so se pobrali in proti Rusiji v Parizu prikazali precej boljši obraz.

Začetek tekme sicer ni bil najboljši, v obrambi so Slovenci visokim ruskim strelcem puščali preveč prostora, v napadu pa so zapravili tri stoodstotne priložnosti, ki jih je Mateju Gabru in Gašperju Marguču ubranil vratar Victor Kireev. Ob polčasu so Rusi vodili s 15:13.

Na začetku drugega dela so Slovenci vendarle zaigrali bolj agresivno v obrambi, vratar Matevž Skok je ubranil nekaj ruskih strelov, selektor Veselin Vujović pa je tokrat s pogostimi menjavami uspešno ohranjal svežino ekipe. Prednost Rusov je skopnela, nato so si prislužili še nekaj zaporednih izključitev in Slovenija je pobegnila na varnih šest zadetkov prednosti.

V zadnjih desetih minutah so prednost rutinirano zadržali in si priborili vozovnico za četrtfinale, ki je bil pred prvenstvom osnovni cilj Vujovićevih izbrancev. Tekme bodo v torek, Slovenija pa bo igrala z zmagovalcem para Nemčija - Katar.