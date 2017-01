Ekipna tekma v Zakopanah, ki jo je spremljalo več kot 40 tisoč gledalcev, je potekala povsem po slovenskih željah. Po polovici tekme je Slovenija v postavi Jurij Tepeš, Jernej Damjan, Peter Prevc in Domen Prevc vodila pred Nemci in domačini Poljaki. Izstopal je predvsem Peter Prevc, ki je skočil kar 137 metrov in pol, s čimer je Slovenija z naskokom prevzela vodstvo, nato pa so se po nekoliko krajšem skoku Jerneja Damjana (125 metrov in pol) Nemci in Poljaki približali.

Druga serija se je za slovenske ljubitelje skokov začela slabo, Jurij Tepeš je pristal pri le 120 metrih in pol in krepko zaostal za konkurenti, Slovenija pa je zdrsnila na četrto mesto. Nato je Peter Prevc zablestel še enkrat in s skokom, dolgim 134 metrov in pol, precej zmanjšal zaostanek za vodilnimi Nemci, le pol metra manj je nato skočil Jernej Damjan in Slovenija je bila spet v igri za vsaj drugo mesto.

Zadnji Slovenec na vrhu zaletišča je bil Domen Prevc. Z mize se je pognal zelo agresivno, imel nato v zraku nekaj težav in pristal pri 133 metrih. Slovenija je prehitela Avstrijo, nato pa je Kamil Stoch pred domačimi navijači poletel v dno skakalnice in Poljski prinesel vodstvo. A za njim je odlično skočil tudi prvi mož nemške reprezentance Richard Freitag, ki je v odličnih vetrovnih razmerah skočil 134 metrov in pol in Nemčiji prinesel zasluženo zmago. Slovenija je po vodstvu v prvi seriji zdrsnila na končno tretje mesto, z nekoliko boljšim skokom Jurija Tepeša pa bi bila dosegljiva tudi zmaga.

Jutri bo v Zakopanah na sporedu še posamična tekma.